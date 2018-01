El Marbella cierra el mercado con el fichaje de Álex Bernal Álex Bernal, ayer en su presentación. / J. R. El exjugador del Mérida ha disputado casi 200 partidos en Segunda B y llega para reforzar el centro del campo esta temporada y la próxima JULIO RODRÍGUEZ Jueves, 1 febrero 2018, 01:16

El Marbella cubre sus vacantes. Sin dispendios, con pocas caras conocidas y solo un par de retoques obligados cierra el mercado de fichajes el cuadro blanquillo. De hecho son más las salidas que las llegadas. Cuatro jugadores han causado baja: Rafa Navarro, Yael Ballesteros y Miguelito por falta de minutos, mientras que Razvan se marchó por motivos personales. En la lista de incorporaciones solo dos efectivos. El primero en llegar fue el lateral izquierdo José Gabriel Peris. Tras no entrar en los planes del Elche firmó como cedido para el resto del curso. Ya debutó la jornada anterior en la victoria contra el San Fernando sustituyendo en la primera parte al lesionado Marcos Ruiz.

Además, el Marbella presentó ayer al centrocampista sevillano de 26 años Álex Bernal. El exjugador del Mérida no contaba para su entrenador, el marbellí Loren Morón, y decidió aceptar la oferta planteada por el club costasoleño para lo que resta de temporada. «Creo que mi juego no entraba en los planes del equipo, me quedé dos partidos en el banquillo y hablé con el club», dijo en referencia a su salida rol con Loren. El segundo refuerzo invernal del Marbella llega para lo que resta de campeonato y una temporada más. «Estoy preparado para aportar ya lo que me requiera el entrenador sea unos minutos, desde el principio o en la grada animando a los compañeros», comentó. Álex Bernal ya vistió su nueva camiseta por la tarde en un amistoso contra el Hebei Fortune Chino de Javier Mascherano.

Con cerca de 200 partidos de experiencia en Segunda B con el Mérida, La Hoya Lorca, Huesca, Leganés, Betis B; incluso jugó cuatro partidos en la categoría de plata con el Mirandés, es una apuesta por experiencia de cara a jugar eliminatorias por el ascenso.

La salida de uno de los futbolistas más queridos por la afición emeritense generó numerosos comentarios críticos contra la dirección deportiva. En un comunicado oficial la entidad extremeña explicó los motivos de la salida: «Ante la insistencia del jugador, el club ha decidido concederle la carta del libertad». El director deportivo del Marbella, Jorge Rodríguez de Cózar, aseguró que estuvieron cerca de contratar al sevillano en verano, pero no pudieron concretarlo. Bernal publicó una carta justificando la decisión de marcharse. «Muchos lo entenderán y otros no, había que tomar una decisión. Pido perdón a quien se sienta ofendido, pero salgo con la cabeza en alto sabiendo que he dejado todo cada vez que me puse la camiseta del Mérida».

Malestar

En la entidad marbellí hay enfado por la que entienden una mala praxis de otros equipos en este mercado invernal de fichajes. Rodríguez de Cózar lamentó que equipos aspirantes a ascender a Segunda negociaran directamente con los jugadores sin pasar por él. «Yo soy respetuoso y con el Marbella no lo han sido, pero ya nos veremos», sentenció. Los delanteros Francis Ferrón y Chus Hevia fueron los más pretendidos por clubes como el Toledo.

De un año a otro, la política de fichajes en el Marbella ha cambiado radicalmente. De tirar de talonario para firmar a ocho futbolistas, como ocurrió justo hace un año, a preocuparse exclusivamente por cubrir algunas ausencias por bajas voluntarias. El condicionante para incorporar a más o menos piezas no ha sido el económico, en este caso se ha primado mantener intacto un bloque que continúa segundo en el grupo IV de Segunda división B. De hecho la plantilla se queda con una ficha libre.

En el mercado invernal de la campaña anterior llegaron Danilo Suárez (uruguayo), José Luis Espinosa ‘Tiri’, Ebwelle (camerunés), Zé Turbo (Guinea Bissau), Luis Rioja, el fuengiroleño Pedro Mérida y los porteros Manu Fernández y Moha. Solo permanece Luis Rioja, uno de los jugadores más en forma de la plantilla esta temporada.