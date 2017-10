El Marbella busca mantener su pleno de victorias en casa Indiano controla un balón en el último partido en casa. / J. Rodríguez Es el mejor equipo en casa del grupo IVde Segunda B con cuatro victorias y este mediodía recibe al Badajoz, en el que juega Álex Herrera JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 22 octubre 2017, 00:27

No hay mejor equipo que el Marbella en casa. Las cuatros victorias en otros tantos partidos en el Municipal permiten a los costasoleños seguir ilusionados con mantenerse a un partido de la zona de privilegio de la clasificación. Cierto es que no conocen el triunfo a domicilio, pero le ocurre lo mismo a otra decena de equipos que aún no han sacado una victoria lejos de su feudo. La fortaleza en casa permite a los blanquillos situarse a un punto de la cuarta plaza de ‘play off’ de ascenso y a tres de la segunda posición.

El Badajoz llega como la ‘cenicienta’ del grupo. Es uno de esos conjuntos que no saben lo que es ganar lejos de su estadio. Sin embargo, en las cuatro salidas ha logrado dos empates de mérito ante candidatos a jugar por el ascenso como el UCAM y El Ejido. Recién ascendido a Segunda B, los extremeños sumaron su primera victoria del curso la semana pasada contra el Córdoba B. Ahora llegan en puesto de promoción de descenso con la idea de recortar los dos puntos que los separan de la salvación. En las filas visitantes milita uno de los jugadores más queridos por la afición marbellí en el último lustro. El lateral izquierdo Álex Herrera, uno de los capitanes, regresa al Municipal, donde celebró el título de Tercera y el posterior ascenso a la categoría de ‘bronce’. Otro conocido exmalaguista es Manu Torres. El lateral reconvertido a central disfruta del fútbol después de altibajos.

El partido Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Marcos Ruiz, Catena, Razvan, Javi Moreno, Indiano, Corpas, Luis Rioja, Añón y Chus Hevia. Badajoz: Fernando, Chechu, Álex Herrera, Jesús Muñoz, Manu torres, Sergio Martín, Javi Rey, Ruano, Guzmán, Rubén y Álex Rubio. Árbitro: Arias Madrid (ceutí). Campo y hora: Municipal, hoy, 12.00 horas.

El Marbella cuenta con la baja de Miguelito por lesión y de Lolo Pavón por acumulación de amonestaciones. El central ha sido el blanco de las críticas por la afición. Señalado por falta de velocidad y mala toma de decisiones coincide su descanso obligatorio con las dudas en los últimos encuentros. El grupo ha trabajado con normalidad esta semana. De hecho, ha vuelto a ejercitarse en la ciudad deportiva ‘La dama de noche’, donde no se entrenaba desde que el presidente Grinberg estaba en libertad. De momento continúa en prisión preventiva. El técnico local, Fernando Estévez, quiere redimirse de la derrota en la Nueva Condomina por 3-0 contra el Murcia. «Llegamos con ganas de revertir el resultado negativo de la semana anterior. Nos fuimos con la sensación de haber puesto mucho y recogido muy poco y queremos revertirlo. La mejor manera de hacerlo es conseguir una victoria para nuestra afición», comentó.

Árbitro récord

El colegiado que más partidos ha pitado al Marbella en su historia repite en el Municipal. Ramón Arias Madrid conserva el récord en categoría nacional de temporadas consecutivas en Segunda B. El ceutí cumple su decimoséptima campaña, en la que ha pitado en 17 ocasiones al Marbella con seis victorias, cinco derrotas y seis empates. Curiosamente, mañana se cumple un año del último precedente: el Marbella jugó a domicilio contra el Granada B y venció por 1-2.

El club espera un buen ambiente en las gradas después de repetir el mismo horario por tercera jornada seguida. La opción de los domingos a las 12.00 horas empieza a instaurarse.