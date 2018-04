El Marbella, a alejarse del Cartagena Luis Rioja, en el duelo ante el Écija disputado en la primera vuelta. / J. R. El cuadro costasoleño visita a un acuciado Écija y tiene la oportunidad de sacar tajada del derbi entre su más cercano perseguidor y el Murcia JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 8 abril 2018, 00:19

El Marbella tratará d seguir invicto en 2018 en su visita al Municipal de San Pablo, ante un Écija acuciado por la amenaza del descenso, a sólo tres puntos. El valor de la constancia ha llevado al Marbella ante otra oportunidad inimaginable a principio de temporada. Quedan seis partidos para el final de la competición, mantiene el liderato, empatado con el Cartagena, saca doce puntos al quinto clasificado, el Melilla, y este fin de semana puede aprovechar para ampliar su renta sobre sus más inmediatos perseguidores: el Cartagena y el Murcia se enfrentan en un derbi de máxima exigencia.

Hace casi cuatro meses, desde el 10 de diciembre, que no pierde el conjunto malagueño, que es junto al Barcelona el único equipo del fútbol profesional español que no conoce la derrota en 2018. Los números dicen que el cuadro de la Costa del Sol es el más en forma de los cuatro grupos de Segunda B en esta segunda vuelta. Pese a la cascada de impactos estadísticos positivos, la plantilla y el cuerpo técnico siguen ajenos al entusiasmo de la ciudad, que sueña con regresar a la categoría de plata del fútbol nacional. La idea es dar el siguiente paso en un campo con ambiente futbolero, de esos que nota muy de cerca al aficionado. La igualdad es máxima en San Pablo. En siete enfrentamientos, tres victorias locales, otras tantas del Marbella y un empate. Sin embargo, hace ya nueve años que no coinciden ambos equipos. El último precedente fue la campaña 2009-10, con victoria astigitana (1-0) en la temporada que acabó descendiendo el Marbella.

La enfermería se vacía

La enfermería comienza a vaciarse. Sólo el segundo capitán, Indiano, está en la última fase de recuperación. La mejor noticia es la vuelta de Luis Rioja a una convocatoria justo dos meses después de su lesión de menisco contra el Granada B en casa. Sin duda, el jugador más desequilibrante en la banda junto a Corpas es una de las principales bazas del técnico, Fernando Estévez. La semana anterior fue citado junto a todos sus compañeros en el Municipal, pero no se vistió de corto. Todo ha cambiado en estos días al entrenarse a buena intensidad junto al resto del grupo, aunque es aventurado que juegue de inicio. El Marbella sigue manteniendo una defensa férrea, pese a que una jornada más cuatro teóricos titulares están a una cartulina de la suspensión por acumulación de amonestaciones: Catena, Álex Bernal, Añón y Corpas.

El Écija cuenta con la baja por sanción de David Castro. A diferencia del encuentro de la primera vuelta, que acabó 1-0, ya no entrena al equipo el ex del Marbella Juan Carlos. Marc Domínguez tomó las riendas del conjunto astigitano y, pese a los cambios de sistema y de jugadores, le está constando encontrar la buena línea de resultados. Acumula cinco jornadas sin ganar, con tres empates y dos derrotas, la última contra el Córdoba B.

Alineaciones probables:

Écija: Fermín, Carmona, Curro Pérez, Núñez, Luis, Jonathan Ruiz, Marrufo, Abraham, Francis, Ezequiel y Moyita.

Marbella: Wilfred; Carlos Julio, Catena, Alonso, Peris; Javi Moreno, Álex Bernal; Sergio Narváez, Añón, Corpas, y Ferrón.

Árbitro: Guzmán Mansilla (jiennense).

Campo y hora: Municipal San Pablo (18.00).