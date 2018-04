El Marbella afronta ante el Recreativo la primera de las cinco finales por el título Imagen del Recreativo-Marbella disputado el pasado diciembre. El Municipal se volcará con un equipo que busca redimirse tras la derrota en Écija, que rompió una racha histórica de catorce partidos sin perder JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 15 abril 2018, 00:41

Papeles cambiados. A cinco partidos de la resolución del campeonato, el Marbella es el aspirante a ganar el título del grupo IV de Segunda B con el premio de jugar eliminatoria directa por el ascenso, mientras el Recreativo de Huelva lucha por conservar los cuatro puntos de renta sobre las plazas del descenso. Los costasoleños confeccionaron una plantilla para no pasar apuros, y los onubenses, para aspirar a meterse en las cuatro primeras posiciones de 'play-off' pese a los problemas económicos heredados. Sin embargo, el fútbol les ha cambiado el rol a un mes del cierre de la Liga.

El Marbella saltará esta mañana al tapete verde del Municipal conjurado para redimirse de la derrota del pasado domingo en Écija, que cerró una racha histórica de catorce partidos invictos. La competencia por cada posición del grupo IV ha otorgado la oportunidad a los blanquillos de defender una semana más el liderato. Por ahora manda con 60 puntos, los mismos que el Cartagena, este con peor 'goal average' particular y diferencia entre goles marcados y encajados. Los opositores al primer puesto tienen en teoría un partido franco en casa contra el Badajoz, con seis puntos de margen con el descenso tras una gran temporada, y quieren meter presión al Marbella contra un 'Recre' necesitado.

La intensidad en los entrenamientos ha marcado la semana de trabajo. El viernes, bajo una tromba de agua, los futbolistas no se cortaban en meter la pierna y pelear cada balón. Son conscientes de que hacerse con un hueco en el once es cada vez más difícil porque el equipo ha recuperado efectivos que venían jugando como titulares. Después del tropiezo en el Municipal de San Pablo, lo normal es que el técnico, Fernando Estévez, tenga motivos para dar la alternativa a los últimos jugadores en salir de la enfermería.

Lolo Pavón podría entrar junto a Alonso, onubense y ex del 'decano', en el centro de la zaga, igual que no se descarta una novedad en el centro del campo. «Chus (Hevia) va ganando poco a poco el ritmo necesario para competir. El caso de Rioja es muy sorprendente. Prácticamente en dos semanas ya va como estaba antes de la lesión. Los dos están disponibles si lo decidimos para salir de inicio. Junto con ellos, el resto de compañeros están muy conectados y eso implica que hacer la alineación sea muy complicado», resaltó a este periódico el entrenador de Capileira.

En el cuadro decano del fútbol español regresan al centro del campo el malagueño Rafa de Vicente y Jonathan Vila tras cumplir ambos un partido de sanción. La duda del técnico, César Negredo, es quién tendrá la responsabilidad del gol. Boris y Santamaría se disputan un puesto en punta.

Designación polémica

La elección arbitral ha vuelto a levantar suspicacias. Si en el último encuentro en casa designaron a un colegiado murciano (Cartagena y Murcia se juegan la primera plaza con el Marbella), sin mayor incidencia en el juego, esta vez los tres árbitros son extremeños. El Recreativo pelea por eludir el descenso contra el Badajoz, y el Marbella, por plazas de 'play off' con el Extremadura. Por segunda semana consecutiva un joven de 22 años dirigirá el encuentro. Sánchez Sánchez (Don Benito, Badajoz) será el encargado de desempeñar su labor con la profesionalidad habitual para no generar más controversia con las designaciones del comité. Fernando Estévez ha estudiado hasta al colegiado. «Es un árbitro que tiene facilidad para amonestar, hemos hablado de ello durante la semana. Esperemos que tenga un buen domingo y acierte en las decisiones, no como el del domingo pasado», destacó a SUR.

Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Alonso, Pavón, Peris, Javi Moreno, Álex Bernal, Sergio Narváez, Añón, Corpas y Ferrón.

Recreativo de Huelva: Marc Martínez, Iván Malón, Sergio González, Diego Jiménez, Casado, Traoré, Jonathan Vila, Núñez, Rafa de Vicente, Carlos Lazo y Boris.

Árbitro: Sánchez Sánchez (extremeño).

Campo y hora: Municipal, hoy 12.00 horas.