El Marbella se olvida de una semana negra y busca su primer triunfo fuera Chus Hevia trata de cabecear el balón en el duelo ante Las Palmas B. / Julio Rodríguez Tras la reciente detención y encarcelamiento del presidente, Alexander Grinberg, visita este mediodía al Jumilla y trata de mejorar puestos JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 1 octubre 2017, 00:23

El Marbella está impaciente. No llega la hora para que vuelva a rodar la pelota y que el protagonista sea exclusivamente el fútbol. Con su presidente, Alexander Grinberg, en prisión sin fianza en el marco de la ‘operación Oligarch’ contra la mafia rusa, no hay mejor manera de mostrar normalidad que continuar con la propuesta de juego que mantiene al equipo a tres puntos de los puestos del ‘play-off’ de ascenso. Es inevitable para el cuerpo técnico y jugadores evadirse de un impacto mediático a nivel nacional, pero la mesura, sentido común y sensatez de su técnico, Fernando Estévez, ha conseguido que sus jugadores pongan en segundo plano, de momento, la delicada situación institucional para centrarse en el verde.

Alineaciones probables: Jumilla: Mandaluniz; Julián, Andrés Sánchez, Neftalí, Catalá, Miquel, Escámez, Fran Moreno, Caye Quintana, Txomin y Chaco. Marbella: Wilfred; Carlos Julio, Catena, Lolo Pavón, Marcos Ruiz; Javi Moreno, Indiano; Corpas, Luis Rioja, Chus Hevia, y Otín. Árbitro: Mena Gimeno (valenciano). Campo y hora: La Hoya (12.00).

Pese a que las oficinas del club se quedaron sin ordenadores al ser incautados por la Guardia Civil, la directiva ha hecho un esfuerzo para mantener el funcionamiento cotidiano y respetar el plan de viaje. El Marbella pernoctó anoche en Murcia para encarar de la mejor forma posible el choque de esta mañana contra un Jumilla muy necesitado de puntos.

Estévez:«La justicia tendá que decidir; mientras, presunción de inocencia para nuestro presidente»

El técnico blanquillo no eludió preguntar sobre su presidente encarcelado. «Donde esté finalmente el presidente es un tópico y será la justicia la que tenga que decidir. Mientras tanto, presunción de inocencia. Está claro que hay incertidumbre y como no sabemos más que lo que se ha publicado en los medios», declaró. En cuanto al día a día en el trabajo, confesó que no ha experimentado cambios desde el martes que comenzó la operación de la benemérita. «Sabemos que el club está saneado, que está en buena dirección y que esto deberá resolverse. A nosotros este revuelo nos ha afectado menos porque estamos en la tarea porque nuestro trabajo y nuestro pan está en juego en el campo el domingo».

Toda la plantilla está disponible para el choque, incluido Añón

En cuanto a la situación de Grinberg resaltó que «la detención es un hecho objetivo y no nos queda más que adaptarnos. Nosotros representamos a un club y los aficionados se deben sentir orgullosos del comportamiento del equipo en estos momentos y de lo que se trata es de hacer piña y defender la imagen del Marbella», concluyó.

Chaco y Andrés Sánchez

En lo deportivo Estévez recalcó la dificultad de jugar en uno de los campos más pequeños de la competición, que además no está en las mejores condiciones. La intensidad en los choques, los balones divididos, el juego trabajo es lo que más inquieta a un técnico que busca tocar el balón con verticalidad. El Jumilla cuenta con dos ex futbolistas del Marbella: Chaco y Andrés Sánchez. Los murcianos aún no han ganado un partido en las siete jornadas ligueras. Toda la plantilla está disponible para este choque, incluso Añón que cumplió sanción.