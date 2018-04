Lleno en el Municipal para meter al Marbella en la lucha por el liderato Las gradas del Municipal ya se llenaron en el último partido del Marbella en casa. / J. Rodríguez El equipo costasoleño recibe al Melilla, el único que ha encajado menos goles del grupo IV, y quiere meter presión al Cartagena con un triunfo JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 29 abril 2018, 00:41

Llega el momento de la afición. Hoy será el último partido de la temporada regular que el Marbella juegue en casa a las 12.00 horas. Queda un choque más en el Municipal, el 13 de mayo contra el Villanovense, en el que la Federación Española de Fútbol ha establecido horario unificado a las 18.00 horas. En la ciudad hay una sensación común de agradecimiento a un grupo liderado por Fernando Estévez que está empeñado en hacer historia. Hoy contra el Melilla se espera que Tribuna y Preferencia se llenen de colorido, camisetas, bufandas, papel para que la afición lleve en volandas al equipo. La hinchada puede entender el espectáculo como un premio, pero en el vestuario piensan que siguen teniendo una gran oportunidad de aspirar a todo.

El Marbella tiene los deberes hechos, pero busca el sobresaliente. En la segunda plaza de la Liga y con la tercera posición garantizada matemáticamente, los costasoleños sólo miran arriba, al liderato que ostenta el Cartagena a sólo dos puntos con nueve por disputar. La recta final del calendario es más exigente para los blanquillos, que reciben este mediodía al Melilla, un firme aspirante a meterse en 'play off' de ascenso con una trayectoria de menos a más. Mientras, los cartageneros se enfrentan esta tarde al ya descendido Lorca. Tampoco hay que descuidarse del Murcia, que amenaza el segundo lugar, a sólo dos puntos del Marbella y con mejor 'average' particular para los pimentoneros. Los murcianos se miden en casa a un Betis Deportivo con remotas opciones de permanencia.

En el estadio de Huerta de los Cristales se ven las caras los dos equipos menos goleados del campeonato. El Melilla tiene la mejor defensa. Ha encajado 23 tantos, dos menos que el Marbella. El conjunto de Manolo Herrero se planta en la Costa del Sol empatado a 54 puntos con el cuarto, el Extremadura, en una clara línea ascendente tras ganar el miércoles en partido aplazado 3-0 al Córdoba B, y eso que no contaba con su 'pichichi', Yacine, que será la principal amenaza hoy. Con la victoria, los blanquillos tienen la oportunidad de meter presión al Cartagena, que saldría esta tarde sabiendo que el Marbella lo supera en un punto.

El cuadro costasoleño tienen varios factores a su favor. Es una garantía en el Municipal, es el mejor equipo de la Liga en casa con 15 triunfos en 17 encuentros. No pierde desde el 10 de diciembre contra el UCAM, próximo rival a domicilio. Además, su juego no exhibe fisuras, es alegre y su efectividad está fuera de toda duda. Los marbellíes ya vencieron en el Alfonso Murube por 1-2 en la primera vuelta y los precedentes también son positivos. Esta es la décima vez que ambos equipos se enfrentan en el Municipal con cinco victorias locales, un empate y sólo una derrota. La temporada anterior los blanquillos vencieron por 1-0 con gol de Diego Peláez. Los dos equipos se parecen en que quieren ser protagonistas con el balón y no dar concesiones defensivas.

Estévez, inconformista

El entrenador granadino, Fernando Estévez, es inconformista a estas alturas de la Liga: «Si somos capaces de ganar al Melilla, podemos ser primeros. No vamos a vivir esta situación como un premio, sino como una oportunidad. Lo importante es que los futbolistas sientan eso». El técnico tendrá que encontrar la mejor solución para suplir a dos hombres con mucho peso en el juego: Corpas y Álex Bernal. Ambos se pierden el partido por sanción. El extremo derecho ha sido el jugador más constante de la temporada y todo un quebradero de cabeza para las defensas. Cobra mayor fuerza la entrada de Rioja por el otro extremo para dejar el carril diestro al propio Añón o Sergio Narváez. En el centro del campo Alonso o el propio Narváez aspiran a ser la pareja de Javi Moreno en la creación. Catena y Añón acumulan cuatro tarjetas amarillas.

Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Catena, Pavón, Peris, Alonso, Javi Moreno, Añón, Rioja, Chus Hevia y Ferrón.

Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero, Odei, Álex Cruz, Mahanan, Nando, Lolo Garrido, Juanma Espinosa, Mustapha, Boateng y Yacine.

Árbitro: González Esteban (vasco).

Campo y hora: Municipal, hoy, 12.00 horas.