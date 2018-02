Jorge Rodríguez: «Estoy en el Marbella por amor; vivo de mi trabajo en el taxi» Jorge Rodríguez, ayer en las oficinas del Marbella. El director deportivo del club, uno de los artífices del gran momento del equipo, tratará en breve la renovación del cuerpo técnico y otras mejoras JULIO RODRÍGUEZ Marbella Martes, 27 febrero 2018, 01:05

Fernando Estévez, el entrenador del Marbella, es el máximo responsable del éxito deportivo del equipo que es líder del grupo IV de Segunda división B. Quien ve su trabajo diario, su implicación y determinación en cada entrenamiento no tiene dudas de que es parte imprescindible de que el conjunto malagueño mande en el grupo IV de Segunda B a falta de once jornadas. Hasta ahí nadie tiene dudas, pero, ¿quién ficha al gestor del líder? Jorge Rodríguez de Cózar, el mismo director deportivo que con 19 años llevó para el Marbella a Juan Ramón López Muñiz cuando venía de dirigir al juvenil de División de Honor del Sporting de Gijón.

El entonces gerente del club, Antonio Caro, confió en un imberbe apasionado del fútbol y del escudo marbellí para un proyecto muy austero. Era el año 2006, el Marbella se metió en una fase de ascenso a Segunda y Muñiz aprovechó el trampolín para desembarcar en el Málaga con Apoño y Gaitán. Rodríguez de Cózar cambió de aires y trabajó para la secretaría técnica del Almería, Salamanca y Recreativo, antes de hacer un parón.

«Estoy en el Marbella por amor; vivo de mi trabajo en el taxi», destacó a este periódico el director deportivo de la entidad costasoleña. Hace cuatro años hubo un encuentro con el actual presidente, Alexander Grinberg, para volver, pero no fructificó. «Llegué gracias al responsable de cantera, José Trujillo, la temporada anterior. Me presentó al consejero delegado, Teo Bravo, y ambos hablaron con el presidente porque buscaban a alguien que viniera por afinidad al club, por sentimiento, que creyera en el escudo».

Kepa, Adrián Cervera, Esteban Vigo, Miguel Rivera, Rafael Escobar, David Cabello, Miguel Tena, Josu Uribe, Fael, Serafín Gil... Son nombres de una lista que completan aspirantes a entrenadores del Marbella y con los que hubo contacto de una manera u otra para dirigir el proyecto esta campaña. ¿Por qué apostar por un entrenador en paro como Fernando Estévez? El director deportivo no tiene dudas. «Porque hubo química la primera vez que nos sentamos. Él es la pausa que necesita un grupo, la tranquilidad, la preparación, el trabajo. Además era clave que entendiera que muchos canteranos tenían que entrenar con el primer equipo. Mínimo hay tres juveniles todas las semanas mejorando en nuestro Segunda B», argumenta.

La semana que viene Grinberg tiene prevista un reunión con él para evaluar las renovaciones. «Para mí es imprescindible que Fernando y su cuerpo técnico sigan en el proyecto», destaca, al tiempo que puntualiza: «El club está muy lejos de lo que yo pretendo a nivel e estructural». De hecho, el Marbella solo cuenta con Antonio Ruiz como ojeador, cuando lo ideal sería contar con dos miembros repartidos en campos de la Liga y un tercero que siga el resto de grupos de Segunda B.

El domingo los mensajes tras ganar en el Cartagena ante más de 8.000 aficionados y conseguir el liderato se multiplicaron en el móvil del director deportivo. «Me hacen ilusión todos, pero especialmente el de Fran Galagarza. Es un referente para mí y un modelo a seguir», destaca en relación a su homólogo en el Eibar.

Pese a todo, los pies los tiene en el suelo y se molesta si alguien le hace la gracia con lo de «el año que viene jugamos contra el Málaga». «Creo y quiero que el Málaga se salve porque su sitio no es otro que Primera. No me veo ni en una fase de ascenso. Nos queda mucha Segunda B para aprender», subraya. Y es que las relaciones con el Málaga son otras desde la llegada de Antonio Tapia al frente de La Academia. «Gracias al maestro hemos aumentado el contacto permanente con el Málaga y será bueno para ambas entidades. Esta temporada mucho jugadores cedidos fuera del Málaga podrían haber jugado aquí y no ha sido así», afirma, y pone como ejemplo a Álex Escardó (en el Écija).