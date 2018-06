Jorge Rodríguez de Cózar dimite como director deportivo del Marbella Rodríguez de Cózar junto al presidente Grinberg y su traductora / Julio Rodríguez El marbellí deja el club tras la mejor temporada de su historia por discrepancias en la gestión del «día a día» JULIO RODRÍGUEZ Miércoles, 13 junio 2018, 22:13

El responsable de la dirección deportiva del Marbella FC en la mejor campaña de su historia, Jorge Rodríguez de Cózar, dimitió de su cargo en rueda de prensa. No es por su salario ni por el presupuesto para fichar el próximo año. De hecho el presidente Alexander Grinberg le prometió en una reunión que aumentaría la partida para confeccionar la plantilla. Además el secretario técnico rechazó una oferta suculenta del Lugo por dos años para esperar un cambio de actitud en el presidente. La principal motivación para abandonar la entidad a la que prometió y demostró «amor eterno» desde que con 13 años vio ascender al cuadro costasoleño a Segunda división es mucho más sencilla.

En la comparecencia no quiso dar demasiados detalles más allá del desgaste diario, pero sí lo hizo en Onda Cero Marbella. «No estoy de acuerdo con las situaciones que ocurren en el día a día del club y de la oficina». Llamó la atención que, uno a uno, Rodríguez de Cózar agradeciera a todos los empleados, futbolistas, cuerpo técnico su ayuda y respeto salvo a una persona, la gerente María Martos. La relación entre ambos siempre fue distante y poco fluida como poco. Pero el desgaste, el tira y a floja con el presidente y su núcleo por el funcionamiento diario del primer equipo, los viajes y los pequeños detalles han precipitado esta situación.

Conmoción, sorpresa, indignación en la afición marbellera. Nada más hacer pública su dimisión, la afición se pronunció en masa por las redes sociales pidiendo al presidente su marcha, lamentando que el principal valedor del equipo junto al entrenador Fernando Estévez, haga las maletas. Quien más minutos se llevó en la despedida de Rodríguez de Cózar en rueda de prensa fueron los seguidores blanquillos, a los que agradeció recobrar la ilusión por poblar el Municipal esta campaña como no recuerdan ni los más mayores del lugar. «Me siento el niño más orgulloso y feliz de Marbella como cuando ascendió el equipo en su día. He visto comunión con la afición, que han coreado mi nombre. Que la afición te reconozca tu trabajo, esfuerzo y sepan que este legado de 70 puntos es histórico pese a caer derrotado en los penaltis es lo mejor que me puede pasar».

El marbellero solo tuvo buenas palabras para Grinberg. «Gracias Alexander por darme la oportunidad de regresar en su día a mi casa. Ha situado al equipo entre los 50 mejores de España. Me voy del césped a la grada y seré el abonado número uno esta temporada». Por su parte, el propietario del club ensalzó el trabajo de Rodríguez de Cózar. «Jorge ha tomado esa decisión que es muy triste para mí, para la afición y empleados del club. Pero tenemos que respetar la posición de cada persona. Es un profesional magnífico y estoy seguro de que volverá».

Ni 24 horas después de este golpe a la afición, el club presenta este jueves en rueda de prensa la campaña de abonos para la próxima temporada.