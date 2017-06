Javi Moreno se convierte en el sexto fichaje del Marbella El centrocampista mallorquín ya tiene experiencia en las eliminatorias de ascenso y ha militado trece campañas en Segunda B JULIO RODRÍGUEZ Miércoles, 28 junio 2017, 00:16

El Marbella ya tiene a su cerrojo para la parcela ancha. Según adelantó este periódico de fuentes de la negociación, Javi Moreno, rubricó ayer su contrato con el cuadro costasoleño para la próxima temporada. El centrocampista de 33 años, natural de Mallorca, aceptó la oferta del cuadro blanquillo para formar la columna vertebral de jugadores contrastados que pretende armar el nuevo entrenador Fernando Estévez.

Precisamente el técnico granadino coincidió con el último fichaje del Marbella en el Guijuelo, donde acabó a un paso del ‘play-off’ de ascenso en la campaña 2014-15. Un año antes Javier Moreno Flores sí logró la cuarta plaza y disputó eliminatorias para subir a Segunda con el conjunto salmantino. Su incorporación obedece a la de un jugador con experiencia –trece temporadas en Segunda B–, con sentido del sacrificio colectivo y buen trato del balón.

Criado en la cantera del Mallorca, debutó con 19 años en el filial en Segunda B. Posteriormente pasó por el Fuenlabrada, Benidorm (tres temporadas), Alzira, Huracán Valencia (con una fase de ascenso a Segunda), Badalona, Guijuelo (dos campañas) y Compostela, cuando coincidió con los ex del Marbella Goti y Orbegozo. Curiosamente, su última aventura en el Amorebieta el pasado curso tuvo como entrenador a Larrazabal, otro ex del cuadro costasoleño. El sexto fichaje del Marbella es un trabajador en el centro del campo. Aunque destaca por su fortaleza defensiva, no es menos reseñable su capacidad para dar equilibrio y sacar el balón con criterio.

Más de trescientos partidos en Segunda B contemplan al nuevo ‘6’ del Marbella, que no ha padecido lesiones de entidad en su trayectoria. La pasada temporada disputó 36 partidos. El director deportivo del Marbella, Jorge Rodríguez de Cózar, continúa en su búsqueda de jugadores contrastados, productivos y con implicación para favorecer el crecimiento de una plantilla con jóvenes canteranos.

Una plantilla más perfilada

Javi Moreno es la sexta incorporación. El primero en llegar fue el lateral zurdo de Arroyo de la Miel, Mauri. Posteriormente el club cerró dos futbolistas llamados a ser referentes como el delantero Francis Ferrón (ex del Linense) y el extremo jiennense Corpas (ex del Linares). Los últimos en firmar por el Marbella fueron el portero de 20 años Juanfran y el centrocampista Sergio Narváez, que vuelve al club con el que logró el ascenso a Segunda B.

Paso a paso. A estos seis efectivos hay que sumar varios jugadores con contrato en vigor del año anterior: Marcos Ruiz, Luis Rioja, Carlos Julio y Ebwelle, aunque los dos últimos no tienen garantizada su continuidad. De hecho, Pedro Mérida también tenía contrato vigente y fue rescindido el lunes.