Derrota injusta del Marbella (1-2) El visitante Dani Góngora derriba a Corpas. / J. R. Un gol en el minuto 90 del UCAM Murcia definió un gran partido entre rivales directos y que el cuadro malagueño acabó con diez JULIO RODRÍGUEZ Lunes, 11 diciembre 2017, 00:17

El Marbella perdió por 1-2 su segundo partido de la temporada en casa contra el UCAM Murcia con un gol en el minuto 90cuando los locales jugaban con diez. Excesivo castigo para los costasoleños que pusieron el dominio, la velocidad, la presión, las ocasiones, pero a los visitantes les bastó con una eficacia suprema. El tropiezo en el último choque del año en el Municipal no le baja de la nube. A un duelo de cerrar la primera vuelta son terceros con los mismos puntos que su rival en la cuarta plaza y a tres del líder, el Cartagena.

El partido se resume con los gritos que se escuchan desde el verde. El banquillo marbellí: «¡Aprieta hasta el final, sigue que la pierde! Buena, ¡Otra vez, otra vez!». La defensa del UCAM en la voz del capitán fuengiroleño Góngora, querido por su gran año en Marbella: «¡Fuera, fuera, fuera; venga salimos ya!». La afición local al principio: «Qué manera de jugar al fútbol». La grada al final: «¡Increíble, vaya tela!». Fin de la historia.

1 Marbella Wilfred (2), Marcos Ruiz (2), Catena (2), Lolo Pavón (3), Razvan (2), Alonso (2), Indiano (2), Corpas (2) (Añón (2) min. 74), Luis Rioja (3), Francis Ferrón (3) y Chus Hevia (2) (Miguelito (1) min. 80). 2 UCAM Murcia Germán Parreño (2), Carlos Moreno (2), Dani Pérez (1), Fran Pérez (1), Góngora (1), Vivi (2), Víctor García (2), Jony (3), Quiles (2) (Arturo (1) min.70), Kitoko (1) (David López (1) min. 85), y Marc Fernández (1) (Urko Arroyo (s.c.) min.93). goles. 0-1, min. 50: Jony. 1-1, min. 51: Ferrón. 1-2, min. 90: Jony Árbitro. Pulido Santana. Amonestó a Lolo Pavón, Razvan, Fran Pérez, David López, Víctor García y Vivi. Expulsó a Lolo Pavón por dos amarillas en el minuto 87 y al técnico visitante José Miguel Campos en el 89 campo. Municipal. Unos 1.200 espectadores.

El Marbella salió como un equipo grande. Jugando con decisión, mandando con verticalidad, rapidez y con hambre de reivindicarse contra un recién descendido de Segunda división. Temporalmente, también ha bajado esta jornada de la categoría de plata a Segunda B el colegiado Pulido Santana y parece mentira que el duelo le viniera largo. Ninguno de los dos equipos se quedaron conformes con el arbitraje. Al cuarto de hora Fran Pérez se lleva por delante a Chus Hevia en un claro penalti. A Corpas le anula un gol en el que arranca en línea tras pase de Ferrón. A Lolo Pavón le expulsa con dos ‘faltitas’ en el medio del campo. En el otro bando también hubo protestas. El UCAM marca en la segunda parte un gol que parece legal y expulsan inmediatamente al entrenador por levantar los brazos. Jura que no le insulta ni le increpa.

«Te vas con rabia, porque lo has hecho todo para ganar y te vas sin nada» el entrenador

«Ha sido de nuestros mejores partidos de la temporada, y la falta de acierto fue determinante» el entrenador

Como se trataba de un choque de trenes en el vagón del ascenso hubo de todo. Además de polémica no faltó el buen juego de los locales por un lado y los balones frontales y búsqueda de acciones a pelota parado de los visitantes. Quiles, un ex del Marbella, tuvo su opción a los ocho minutos en la única oportunidad del cuadro universitario en la primera parte. Rioja y Corpas eran diablillos que no cesaban en su progresión con centros. Ambos pudieron marcar al igual que un omnipresente Ferrón y Chus Hevia. El Marbella era un bloque que amasaba juego uno por uno, sin embargo no llegaba el gol.

El UCAM salió mejor tras el descanso y metió un gol de ‘Play Station’. Centro desde la derecha y cabezazo de Jony inapelable. Ni un minuto tardó Ferrón en poner las tablas con un zurdazo a pase de Rioja. Ocasiones y ocasiones de Ferrón, Corpas, Añón, pero efectividad escasa. Los murcianos aprovecharon la expulsión de Lolo para en una jugada posterior volver a encontrar a Jony para llevarse tres puntos vitales para sus aspiraciones. Fútbol, nada más.

El mejor, Francis Ferrón

Más allá del gol, estuvo en todos los sitios, participando en lo más peligroso de su equipo y presionando.

El detalle: Nadie contento con el árbitro

Primer partido de Pulido Santana a los dos equipos, y no dejó satisfecho a ninguno de ellos. Expulsiones sorprendentes, penaltis no señalados, goles en fuera de juego. Tuvo trabajo.

El próximo rival

Villanovense.

Día: Domingo (17.00), en el Romero Cuerda.