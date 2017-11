Derbi de reencuentros este mediodía entre el Marbella y El Ejido Alonso se perfila como medio de contención. / J. Rodríguez Hasta cuatro exjugadores blanquillos regresan al Municipal en un duelo marcado por la igualdad en el grupo IX más competido de la historia JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 26 noviembre 2017, 00:11

Cuarto derbi regional consecutivo del Marbella. Los blanquillos vuelven al horario deseado por el cuerpo técnico (hoy, 12.00 horas) para recibir a El Ejido en plena línea ascendente y con una idea de juego similar a la del cuadro costasoleños. De hecho, su entrenador, Alberto González, estuvo muy cerca de firmar por el Marbella en verano, pero las negociaciones se frustraron a última hora y el técnico toloxeño decidió renovar por el cuadro almeriense. Buenos y reconocidos amigos, el entrenador local, Fernando Estévez, y González protagonizarán uno de los choques más atractivos de esta decimosexta jornada liguera.

El Marbella mantiene la cuarta plaza de acceso para jugar ‘play-off’ de ascenso a Segunda B, pero hoy en día compite en el grupo IV de Segunda B más igualado de la historia a estas alturas de campeonato. No hay precedentes en esta Liga de trece equipos que estén separados por sólo tres puntos superado el primer tercio del curso. El Villanovense, decimocuarto con 21 puntos, se encuentra a un partido del tercero, Écija. En ese largo vagón se encuentra El Ejido, en la duodécima plaza con 21 puntos. Pese a la inversión y los fichajes de jugadores contrastados, el cuadro almeriense, igual que el marbellí, no tiene la presión por meterse esta temporada en zona de ascenso. El nuevo presidente, el israelí de 36 años Pierre Mevy Azaira, renovó por tres campañas a Alberto González. Quiere crecer poco a poco a la par que continúa con sus negocios en el prestigioso grupo suizo MCI Sport.

Buen recuerdo

Habrá reencuentros con viejos conocidos de la afición marbellí. En el once titular de El Ejido 2012 la semana pasada figuraron hasta cuatro futbolistas con pasado en la entidad blanquilla: los laterales Álvaro Ocaña y Cubo, el medio centro defensivo Lolo y el marbellí Fernando Velasco. De ninguno se puede decir que dejara mal recuerdo, todo lo contrario. El de Teba llegó en el mercado invernal hace dos temporadas y cumplió cuando se contó con él. El malagueño de Arenas Cubo destacó por ser un trabajador incansable en la banda derecha y se especuló con su vuelta el pasado verano. Lolo fue el sostén, el equilibrio de Nafti, el año pasado hasta la penosa segunda vuelta del equipo. Ahora sorprende, y mucho, por su faceta anotadora. Apenas pisaba él área el año pasado y actualmente es el ‘pichichi’ de su equipo con seis goles, tres desde los once metros. Capítulo aparte merece Fernando Velasco. Después de despuntar en Marbella desde juveniles, lo hizo hasta jugar en Segunda División con el Cádiz y con mayor papel en el Leganés. Es el eterno deseo de la afición local que nunca llega.

El entrenador visitante, el toloxeño Alberto González, estuvo cerca de firmar por el Marbella en verano

Los costasoleños no podrán contar con el ‘pivote’ Javi Moreno hasta el próximo año tras ser intervenido de su hombro izquierdo esta semana en Sevilla. Yael también cayó el viernes por un esguince de tobillo y Rafa Navarro no acaba de recuperarse. El capitán, Añón, apunta a titular una vez alcanzado el ritmo óptimo de juego y Alonso prevé cubrir la ausencia de Moreno. El lateral Carlos Julio podría volver al once de salida.

El colegiado extremeño Hernández Maeso dirigirá el encuentro. Hace un año pitó el Marbella-Jaén en el Municipal envuelto en polémica. Expulsó por doble amarilla a Lolo, hoy en las filas de El Ejido, con la indignación de la grada al no entender ninguna de las dos cartulinas. El encuentro acabó con empate a dos goles después de que los locales jugaran media hora con un futbolista menos.

Marbella: Wilfred, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Catena, Razvan, Alonso, Indiano, Corpas, Luis Rioja, Añón y Chus Hevia.

El Ejido: Gianfranco, Emilio Cubo, Arregui, Javi Hernández, Álvaro Ocaña, Lolo, Rodri, Echu, Alfonso, Velasco y Javilillo.

Árbitro: Hernández Maeso (extremeño).

Campo y hora: Municipal, hoy, 12.00 horas.