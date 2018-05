Los cuatro del ascenso del Marbella Marcos Ruiz, Añón, José Mari (segundo entrenador) y Sergio Narváez, en el Municipal. Añón, Marcos Ruiz, Sergio Narváez y José Mari ya subieron con el Marbella a Segunda División B JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA Sábado, 19 mayo 2018, 02:04

Tal día como ayer hace cuatro años, el Marbella disputó el primero de los dos partidos a eliminatoria única por el ascenso a Segunda B. Terminó la Liga como campeón del grupo IX de Tercera y el Eldense era el único obstáculo en el camino hacia la categoría de bronce del fútbol español. Aquel 18 de mayo un equipo atenazado, nervioso, cayó por 1-0 contra el cuadro alicantino. Finalmente, el destino tenía guardada una alegría sublime para la afición con el ascenso épico en el Municipal tras anotar Añón de penalti en el minuto 120 de partido el definitivo 3-1 ante 5.000 aficionados.

Ahora, únicamente cuatro efectivos de aquella plantilla para la historia del club tendrán la oportunidad de repetir un ascenso, pero esta vez a Segunda División: Añón, Marcos Ruiz, José Mari y Sergio Narváez. Ininterrumpidamente sólo dos han continuado en la plantilla: Añón y Marcos Ruiz. Sergio Narváez vivió el ascenso en el Municipal, continuó dos temporada más, pero en la 2016-2017 acabó en el Socuéllamos y El Ejido para regresar esta campaña. El caso más particular es el de José Mari. Después de despuntar en la cantera del Málaga, volvió al Marbella tras el 'Poli' Ejido y Mérida, Logroñés y Estepona para sacar a pasear el guante de su pierna izquierda. Tras colgar las botas, es la mano derecha del técnico, Fernando Estévez, y mañana, a las 12.00, vivirá en Vigo contra el Celta B su primer partido por el ascenso a Segunda como segundo entrenador.

Con el mismo papel de líder trabajador en el campo y pegamento en el vestuario, el capitán, Añón, no sólo ha mantenido su rendimiento, sino que se ha convertido en un futbolista más completo. Saca faltas precisas con ambas piernas sin distinguir cuál es su mejor golpeo, abarca más posiciones y físicamente le han respetado las lesiones. El capitán no siente la incertidumbre de jugarse un ascenso como hace cuatro años. «Todos sabemos que estas eliminatorias son diferentes. El del domingo es un partido especial, pero no deja de ser uno más en el que tenemos que ir a ganar, tal y como hemos planteado cada jornada», afirma a SUR.

En Tercera, sin cobrar

Marcos Ruiz afronta su sexta temporada en el club (desde juveniles). Es el futbolista para todo que puede ocupar con solidez cualquier posición en la defensa. Tras el entreno, el lateral Carlos Julio interrumpe las declaraciones del marbellí pidendo protagonismo y Marcos lo calla: «Cuando tengas un ascenso, hablas tú», bromea. «Cuando llegué aquí, estábamos en Tercera, casi sin cobrar, y ahora te ves que puedes jugar en Segunda con el logotipo de LaLiga en la manga. Es un sueño», añade.

Consciente de su responsabilidad de compartir la gestión del grupo, José Mari trasmite tranquilidad . «Tengo la misma ilusión de ascender. Da igual que ahora no sea jugador y esté en el cuerpo técnico. Intento sumar donde me toque. Ahora tenemos que saber manejar los tiempos, las situaciones especiales de estrés que supone jugar estos partidos». El jerezano Sergio Narváez vive una reválida. «Es el primer 'play-off' a Segunda que juego y tengo la misma ilusión que cuando jugué en Segunda con el Xerez», comenta el habilidoso centrocampista. El equipo ya viajó a Madrid y aterrizó en tierras gallegas para afrontar con garantías el choque de mañana contra el filial céltico.