El CeltaB, primer escollo del Marbella en su camino a Segunda Los jugadores del Celta B celebran un gol esta temporada. / Faro de Vigo A falta de conocer la hora, el encuentro de ida se disputará en el campo vigués de Barreiro el próximo domingo JULIO RODRÍGUEZ Martes, 15 mayo 2018, 00:24

El primer escollo del Marbella en el camino a Segunda División es el Celta B. El sorteo celebrado ayer por la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol deparó que en la primera de las tres eliminatorias el rival que deberán superar los blanquillos para ascender sea el filial celeste. El primer partido se disputará el domingo en el estadio Barreiro (la hora todavía está por fijar), con capacidad inicial para 2.500 espectadores.

El filial del Celta concluyó con 63 puntos en la cuarta posición del grupo I de Segunda B y sólo perdió dos de los diecinueve partidos que jugó como local. En el seno marbellí no se habla ni de buena ni mala suerte. «Es un rival y un contexto que conocemos porque tres o cuatro miembros del cuerpo técnico y de la plantilla han pasado por aquel campo y nos quita incertidumbre. Un buen equipo, un buen filial, con buen trato de balón. Es complicado y potente», comentó a SUR el técnico blanquillo, Fernando Estévez.

De reojo el Marbella vio cómo por un punto más en la Liga el Cartagena se jugará en una sola eliminatoria el ascenso contra el Rayo Majadahonda. En el bombo de los cuartos clasificados se quedaron el Bilbao Athletic y el Cornellá. Ambos filiales tienen un nivel similar con un punto más físico de los 'leones' mientras que el cuadro catalán era el menos deseado por competir en un campo de exiguas dimensiones y de césped artificial. Estévez conoce muy bien el grupo I debido a su paso por el Guijuelo y, curiosamente, nunca ha perdido en sus enfrentamientos particulares contra el Celta B.

Especial para Luis Rioja

Sin duda, será una eliminatoria especial para el extremo del Marbella Luis Rioja, que pasó por las filas del conjunto pontevedrés. «Será muy bonito volver a un sitio donde me trataron bien, aunque es una pena porque tengo compañeros allí y uno de los dos no vamos a ascender. No creo que haya favoritos, pero sí entiendo que el factor campo va a ser fundamental», destacó el atacante sevillano. Y es que ambos equipos tienen similitudes en el juego: son creativos en la parcela ancha y tienen mucha velocidad en el ataque. Eso sí, el Marbella ha evidenciado una mayor sobriedad defensiva y rigor táctico, lo que le puede otorgar ventaja.

«Es un buen equipo, con buen trato de balón, complicado y potente», advierte el entrenador, Fernando Estévez

Los dirigentes del club costasoleño mantendrán una reunión esta mañana, a las 10.30 horas, para plantear el plan de viaje. La idea pasa por encontrar una conexión para el avión, bien a Santiago de Compostela o La Coruña, para poder entrenarse en una sesión en el escenario del encuentro. El director deportivo, Jorge Rodríguez de Cózar, vaticina una eliminatoria competida al máximo. «No se va a resolver nada hasta los minutos finales en el partido de vuelta del Municipal. Hemos estudiado bien al Celta B durante la temporada y les hemos visto al menos en seis ocasiones», relató a este periódico.

Pese a tocar en suerte el viaje más largo de los previstos, a la otra punta de España, los aficionados no descartan la posibilidad de acompañar al equipo en esta cita histórica. La última vez que el Marbella disputó una fase de ascenso a Segunda División fue el 17 de mayo de 2009, contra el Lorca. El equipo entrenado por el fallecido José Luis Montes perdió en el Municipal por 0-2 y ganó en Lorca una semana después por 0-1, por lo que no consiguió remontar la eliminatoria.