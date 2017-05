El Marbella se juega una plaza directa en la Copa

Una buena despedida para cerrar heridas. Con la incertidumbre de cómo se gestionará el club la próxima temporada, cuál será el nuevo objetivo y qué jugadores conservará el equipo, el Marbella espera mitigar estas incertidumbres con un triunfo en el Municipal para despedirse de su afición en una campaña de altibajos con euforia inicial y desilusión final. El último partido del año no será una mera sesión de maquillaje de una racha negativa que se cortó la pasada jornada con un triunfo. El Marbella necesita puntuar para garantizarse matemáticamente una plaza directa para disputar la Copa del Rey la próxima campaña.

La Federación especifica en la circular número 32 del sistema de competición que para disputar la copa obtendrán plaza los 20 equipos resultantes de los cinco primeros clasificados de los cuatro grupos de Segunda B. En el siguiente apartado detalla que sólo dos equipos tendrán derecho a una plaza en la Copa por mayor puntuación, al margen de los cinco primeros mencionados. En ese caso, actualmente Melilla (clasificado matemáticamente) y Marbella (57) son los equipos que más puntos suman de los cuatro grupos. Sin embargo, hasta tres rivales acechan su plaza: Irún (56), Hércules (56) y Lleida (55).

Otras salidas

Si no logra una plaza directa, el Marbella debería esperar que la Federación se acoja al último apartado en el que resalta que si la organización de la competición lo permite podría incluir a uno o varios clubes. Si repite formato de 83 equipos, el Marbella tendría plaza garantizada, pero el organismo no tiene claro aún ni ha publicado el número de clubes que participarán. Los costasoleños no pudieron adelantar su partido por estar en juego una plaza por la Copa y competirá en horario unificado.

El técnico blanquillo, Fael, es consciente de que para evitar cábalas el único objetivo es conseguir una victoria para lograr la cifra redonda de 60 puntos. En este sentido destacó a SUR que «aún no es matemática la clasificación para la Copa, porque no sabemos cuántos equipos dirá la Federación que la juegan al final. Nuestro deber es acabar ganando ante nuestra afición», dijo. El entrenador extremeño cumple su tercer y último partido con el Marbella. El balance es una derrota y una victoria. El Linense es un equipo al que le tiene gran respeto, además la rivalidad histórica entre estos dos equipos cercanos.

El Marbella cuenta con la baja del portero Manu Fernández y del capitán Añón. Vuelve al equipo Andrés Sánchez y Kike Márquez, sancionados la pasada jornada. Precisamente este futbolista recibirá el galardón al mejor jugador de la temporada que entrega la Peña Marbelleros. En esta ocasión los aficionados han querido dar el nombre del trofeo, que cumple su cuarta edición, a Paola Martín, una pequeña con fibrosis quística.

Tras el partido, el presidente del Marbella, Alexander Grinberg, bajará a vestuario para despedirse de los jugadores, como cada temporada. Sin embargo, esta es especial porque el mandatario ruso debe decidir si continúa en solitario gestionando el club junto a su socio inversor, Raffaele Pandalone, o deja paso a un grupo inversor chino con el que negocia.

Alineaciones probables

Marbella: Bernabé, Carlos Julio, Marcos Ruiz, Delmonte, Andrés Sánchez, Lolo, Petcoff, Beitia, Goti, Kike Márquez y Okoye.

Linense: Godino, Rafa Navarro, Rulo, Joe, Mario, Chico, Gato, Alfonso, Stoichkov, Sergio Molina y Zamorano.

Árbitro: Ruiz Aguilera (granadino).

Campo y hora: Municipal, hoy 18.00 horas. Horario unificado.