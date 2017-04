El Marbella se aleja del ascenso

El Marbella enterró un gran porcentaje de sus opciones de acceder a la fase de ascenso tras caer 0-1 en el Municipal con el penúltimo. El Sanluqueño rentabilizó otro penalti inadmisible de los locales para mantenerse vivos en la lucha por no descender. En la segunda mitad los costasoleños gozaron de tres ocasiones claras para empatar pero los visitantes también pudieron sentenciar el duelo con sus contragolpes. Pase lo que pase hoy, seguirá séptimo esta jornada.

0 Marbella Manu Fernández (2), Carlos Julio (2), Diana (0) (Kike Márquez (2), min. 45), Tiri (2), Neva (1), Danilo (2), Beitia (2), Petcoff (3), Goti (1) (Zé Turbo (1), min.71), Añón (2) (Ebwelle (3), min. 57) y Okoye (1).

1 Sanluqueño Diego García (2), Sergio Ceballos (2) Ezequiel (3), José (2), Jesús Muñoz (2), Sana (3), Mawi (3) Antonio Jesús (2) (Carlos García (2), min 64), Víctor Armero (2), Parada (3) (Carri (2), min 77), y Heredia (2) (Rufino (1), min.82). GOL 0-1, min.12: Parada, de penalti Árbitro Montoro Garrido. Amonestó a Tiri y a los visitantes Jesús Muñoz y Antonio Jesús campo Municipal. 1.000 espectadores

Queda claro, por si había dudas, que al técnico local no le hace nadie las alineaciones. Revolución total. Hasta cinco cambios presentó Miguel Álvarez respecto al once que perdió contra el Jaén. ‘Vacas sagradas’ como Kike Márquez y Lolo fueron relegados al banquillo. Más sorprendente aún es ver en la grada al jugador con más minutos esta temporada y segundo capitán, Andrés Sánchez. También se quedó sin sitio otro fijo como Delmonte y Luis Rioja. Por primera vez se estrenaron como titulares con el nuevo entrenador Neva, Tiri y, volvió después de varias semanas Beitia. La falta de hambre y actitud de la que se quejó Álvarez quiso abortarla con cambios drásticos. Salió con cinco en defensas para cerrar líneas.

Pero poco efecto renovador hubo. En la primera mitad precipitación, imprecisión, ansiedad y descoordinación en el balance defensivo. El Marbella fue víctima de su propio ímpetu. Quiso salir con un nuevo aire. Contundentes, con ganas de mover rápido el cuero, pero previsible. Todo se quedó en una intención. Los futbolistas tenían el corazón tan revolucionado que no les llegaba el aire a la cabeza para pensar con claridad. El Sanluqueño parecía no jugarse nada y estaba gastando el último cartucho de la temporada para no descender.

Los visitantes se encontraron con un penalti, de los varios absurdos que ha cometido el Marbella en el Municipal en esta segunda vuelta, que ya contamos tres. Parada batió a Manu, que adivinó el lado, pero le sirvió de poco. En la siguiente acción los de Falete perdonaron el 0-2. El Marbella seguía buscando velocidad de balón. Todas las faltas las sacaban rápido en corto, aunque no consiguieron sorprender en ninguna ocasión. Solo contamos un disparo de los locales. Nula producción pese a los intentos de Petcoff, Okoye y Añón. Al descanso, caras largas.

Miguel Álvarez levantó el castigo a Kike Márquez, que entró por Michele. Un minuto tardó en levantar el primer «¡uy!» del público en un centro peligroso. En la siguiente acción forzó el primer córner de su equipo. El delantero, natural de Sanlúcar, jugaba un partido especial. Tan alegre salida del Marbella dejó al descubierto espacios. Mawi se plantó solo ante Manu Fernández en un contragolpe rapidísimo. El portero sacó una mano prodigiosa para evitar el segundo de los visitantes.

Ebwelle fue un buen revulsivo generando centros y sacando acciones a balón parado de sus incursiones por la derecha. Quizás una de Danilo en el área, con remate por encima del larguero. También tuvo Zé Turbo la de todas las semanas con el mismo resultado, un despeje del portero. Con seis minutos de prolongación Ebwelle envió un balón al poste en la última acción del choque. Al final, quiero y no puedo del Marbella que perdió más que tres puntos, se dejó la sensación de equipo que pelea por ascender a Segunda.