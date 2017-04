El Marbella, obligado a ganar mañana

La promoción de ascenso pasa por el Municipal. El Marbella recibe mañana al Sanluqueño con la obligación de ganar para seguir aspirando a la tercera o cuarta plaza que da acceso a la fase de ascenso a Segunda. Es séptimo, a un punto de la tercera plaza, y está empatado con el cuarto, quinto y sexto a 54 puntos en un atasco por las posiciones de ‘play-off’. Pese a que el objetivo está cerca, tener perdido el ‘goal average’ con los seis equipos que lo preceden compromete a los blanquillos a sumar por victorias los cinco encuentros que quedan de competición y así eludir empates que siempre le perjudican.

El Sanluqueño es el rival más accesible en los cinco partidos. Penúltimo clasificado, a nueve puntos de salir de la zona de descenso, una derrota lo podría condenar virtualmente a Tercera y dejar en una misión casi imposible engancharse a la promoción por la permanencia, que tienen a seis puntos. Con pocas esperanzas de continuar en la categoría de ‘bronce’, el equipo gaditano está ante su última opción de verse con opciones reales de mantenerse una semana más vivos. El Marbella es consciente de que para meterse entre los cuatro primeros tiene que vencer sus tres partidos en el Municipal, contra Sanluqueño, Villanovense y Linense. Las victorias a domicilio están muy caras contra equipos en plena pelea para no descender, como el Extremadura y un Jumilla que al menos luchará por clasificarse para la Copa del Rey.

«Falta de hambre»

Toda la plantilla blanquilla está a disposición del cuerpo técnico salvo Pedro Mérida, que sigue recuperándose de una rotura fibrilar. El último partido contra el Jaén, además de la derrota, dejó una mala imagen del equipo. El entrenador, Miguel Álvarez, habló de «falta de intensidad y de hambre». Por primera vez en treinta y tres jornadas los marbellíes encaran un choque fuera de los cuatro primeros. Una situación que quieren cambiar mañana por la tarde. «Después del partido en Jaén nos hemos dado cuenta de cómo estamos, de que llevamos todo el año arriba y ahora nos vemos fuera del ‘play-off’. Todos somos conscientes de ello», comentó Añón. El capitán salió a la palestra para dejar claro que nadie se baja del carro ganador. «El equipo está comprometido, no creo que haya ningún jugador que no dé la cara, pero no estamos haciendo bien las cosas. Jugamos con más corazón que cabeza, pero la cabeza es muy importante para que todo funcione mejor», remarcó.

Será un partido especial para dos titulares fijos en el Marbella naturales de Sanlúcar de Barrameda. Lolo y Kike Márquez dejarán los sentimientos a un lado para medirse a un equipo con pocas posibilidades de mantener la categoría.

Marbella: Manu Fernández, Marcos Ruiz, Diana, Delmonte, Andrés Sánchez, Lolo, Petcoff, Kike Márquez, Añón, Goti y Okoye.

Sanluqueño: Diego García, Alberto Fernández, Ezequiel, José, Sergio Ceballos, Sana, Mawi, Carlos García, Rufino, Carri y Víctor Armero.

Árbitro: Montoro Garrido (sevillano).

Campo y hora: Municipal (mañana, 19.00 horas).