El Marbella de Miguel Álvarez se estrena hoy en el Municipal

Nuevo entrenador, mismo equipo. El Marbella arranca esta tarde a las 18.30 horas contra el Granada B en el Municipal la nueva era Miguel Álvarez. Por delante, diez partidos para recuperar los puntos que se ha dejado en el camino el cuadro costasoleño en los últimos cuatro compromisos. Sumar sólo dos puntos de doce fue la puntilla para destituir a Nafti el martes y llamar a capítulo a un técnico con más experiencia. El franco tunecino deja al equipo tercero, con 49 puntos, a ocho del líder, y a cuatro del segundo. Sin embargo, sus sanciones –doce partidos castigado, de los que cumplió nueve–, los errores defensivos y la poca utilización de los ocho fichajes de invierno fueron claves para su cese.

Alineaciones: Marbella: Manu Fernández, Carlos Julio, Delmonte, Tiri, Andrés Sánchez, Lolo, Petcoff, Kike Márquez, Goti Añón y Okoye. Granada B: Pol Ballesté, Antonio Marín, Hugo Gomes, Tomás, Estupiñan, Sulayman, Malle, Navarrete, Matheus, Sergio Peña y Entrena. Árbitro: Fernández Fernández (extremeño). Campo y hora: Municipal, hoy a las 18.30 horas.

La directiva pasa los trastos a un entrenador que ha toreado en muchas plazas de Segunda B y Segunda. El objetivo es que el equipo defienda en bloque y, más allá del buen juego, ganar. Tanto es así que Miguel Álvarez no ha perdido ni un minuto desde que llegó a Marbella. Cuatro sesiones de entrenamientos haciendo hincapié en el orden, la actitud solidaria de todos en el trabajo, corregir situaciones defensivas y no perder todo lo bueno que le dio Nafti al Marbella: explosividad y acierto en ataque. «Hay que tener mucho rigor táctico en el tema defensivo, ser muy agresivos y a partir de ahí, empezaremos a ganar el partido porque tenemos muy buenos jugadores. Si defiendes bien, atacas mejor», afirmó el nuevo entrenador.

Estudio del rival

Bien poco ha salido el nuevo técnico blanquillo del hotel. Los deberes del míster pasaron por estudiar bien al Granada B. «Conozco a sus jugadores, sus recursos colectivos e individuales, al entrenador y me he preocupado de ver sus últimos partidos», señaló. A este respecto, apunto que es un choque «contra un filial con calidad, que es imprevisible. Lo que no puede ser imprevisible es lo que hagamos nosotros, y tenemos que preparar bien las armas», remarcó. El viernes el entrenamiento se prolongó más de dos horas por la introducción del vídeo en la sesión preparatoria. Por si no quedaron claros algunos conceptos, ayer antes de comenzar el entrenamiento en el césped, nueva sesión audiovisual para la plantilla.

Salvo Danilo, lesionado, y Michele Diana, sancionado, toda la plantilla está a disposición del preparador jiennense. Todos parten de cero, como suele ser habitual en estos casos en los que el entrenador quiere ver lo mejor de cada futbolista al que acaba de conocer ‘in situ’. «Hemos trabajado mucho y hay un compromiso bestial de todos. Sólo tengo palabras de agradecimiento a los jugadores, porque están trabajando fenomenal para sacar esto adelante. «Todos son importantes, pero ninguno imprescindible. Sería muy cafre si no aprovecho los recursos que tenemos», concluyó.

El club destituyó durante la semana al anterior preparador del equipo, Nafti

Aunque Álvarez insistió en que no había que cambiar muchas cosas, porque el equipo ha funcionado bien, intuir un once inicial es pura ciencia ficción. Desde el debut de Manu Fernández en la portería hasta la incursión de fichajes como Ebwu, Pedro Mérida, Zé Turbo es una incógnita. En el centro de la zaga las opciones están más limitadas por las bajas de los dos centrales, quedando Marcos Ruiz, Tiri y Delmonte como opciones.

El Granada B aún no ha ganado a domicilio en 2017. Suma dos victorias en catorce partidos y en la primera vuelta ya cayeron ante los marbellíes.