El Marbella visita al rey del empate

A cubrirse las espaldas. El Marbella necesita esta mañana, a las 12.00 horas, un triunfo contra el Melilla en el Álvarez Claro para fijar la atención de las dos primeras plazas y no preocuparse del grupo de perseguidores por la tercera y cuarta posición que dan derecho a jugar por el ascenso a Segunda División. El colchón con el quinto puesto es ahora de cinco puntos, con el Villanovense, el Jumilla y el propio Melilla, que aspira a recortar la distancia a sólo dos puntos. Los costasoleños sólo suman un punto en los últimos tres partidos. Además no le sienta bien madrugar. Las dos derrotas que han enganchado con Mérida y Lorca llegaron, como hoy, en la sesión matinal del domingo.

El mayor de los problemas no es la coincidencia horaria con los malos resultados. Más preocupante es observar el bagaje del equipo en los encuentros que su entrenador ha estado sancionado esta temporada. Hasta ocho partidos ha vivido Mehdi Nafti fuera del banquillo desde que fue castigado en la octava jornada. Dos victorias, dos empates y cuatro derrotas (tres de ellas consecutivas) coincidieron con el peor momento del cuadro marbellí en la presenta campaña. Ahora se avecinan cuatro choques vitales en marzo: contra el Melilla, el Granada B, el San Fernando y el Cartagena sin la dirección del franco tunecino a pie de campo. La protesta de Nafti la pasada jornada contra el Lorca, sin mediar insulto, le ha costado cuatro partidos por reincidente y por quedarse en la grada tras ser expulsado. Y todo por decirle a Hernández Hernández, según recoge el acta: «¡Qué fácil es pitar así! Estamos en casa y nos has sacado ya cuatro tarjetas!».

MARBELLA-MELILLA Alineaciones Marbella: Bernabé, Carlos Julio, Diana, Marcos Ruiz, Andrés Sánchez, Lolo, Beitia, Petcoff, Kike Márquez, Luis Rioja y Okoye. Melilla: Dani Barrio, Álex Cruz, Jilmar, Sergio Sánchez, Mahanan, Nando, Jairo, Borja Prieto, Nacho Aznar, Kiu y Cubillas. Árbitro Bueno Prieto (madrileño). Campo y hora Álvarez Claro, hoy a las 12.00 horas.

Nafti no piensa variar su forma de actuar en el campo. «No me arrepiento de nada, no he hecho absolutamente nada, pero es lo que hay. No seré nunca un entrenador sentado en el banquillo y callado. Ni cien partidos de sanción van a cambiar mi forma de ser», subrayó contenido para poner la puntilla. «Me gusta el fútbol, lo vivo de una forma y si quieren un Nafti sentado calladito, no lo van a tener nunca», concluyó.

La expedición marbellí viajó ayer a la ciudad autónoma norteafricana con bajas importantes en la parcela defensiva. Tiri, sancionado, no tendrá la continuidad que buscaban de él con su fichaje en enero. Delmonte cumple ciclo de amonestaciones y a Danilo no se le espera hasta mediados de abril por lesión. Camino despejado para que jueguen los dos únicos centrales que quedan en la plantilla: Marcos Ruiz y Diana. Pese a las ausencias, es una pareja de garantías que ya ha sido titular este curso. El conjunto marbellí recupera a Lolo, referente en la parcela ancha. En la convocatoria ha entrado el juvenil Víctor, que se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

El Melilla es el equipo con más empates de la Liga, trece; y la mejor defensa con diferencia. Sólo han encajado 18 goles en 27 partidos. Sextos, a cinco puntos de la tercera plaza del Marbella y a sólo uno de la cuarta posición, los de Josu Uribe afrontan un duelo fundamental para sus aspiraciones. De hecho, la ciudad se ha volcado esta semana para apoyar a su equipo.

El árbitro del encuentro, Bueno Prieto, curiosamente sólo ha pitado un partido al Marbella y fue contra el propio Melilla. En este caso el partido se celebró en el Municipal y concluyó con empate a un tanto.