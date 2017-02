El Lorca y el árbitro castigan al Marbella (1-2)

Sin consuelo. El Marbella cayó 1-2 contra el Lorca en un choque marcado por la expulsión del local Tiri en el minuto 57. Los blanquillos perdieron una final contra el nuevo líder, que se marcha a seis puntos. Ahora quedan otras once finales para asegurar una tercera plaza que sigue conservando y mantener a raya al quinto clasificado para asegurarse el ‘play-off’ de ascenso. La mayor ovación del encuentro fue para el deportista marbellí Pablo Ráez al que se le dedicó un emotivo minuto de aplauso por una lucha incansable contra la leucemia que perdió el sábado.

Intensidad y brega no faltó precisamente en un partido muy táctico de principio a fin. Pero ni mucho menos fue duro para que al descanso siete jugadores se marcharan con tarjeta amarilla y el entrenador local Nafti expulsado. Marbella y Lorca golpeaban en acciones puntuales, cualquiera de los dos se puso adelantar en una primera mitad muy igualada. Las acciones visitantes más destacadas llegaban por alto. Bernáble sacó una manopla extraordinaria a un testarazo a bocajarro de Molo y poco después Borja García estrelló otro cabezazo al travesaño. El Marbella no las veía venir, también tuvo dos opciones muy claras. Okoye tuvo la llave del marcador con un disparo dentro del área que sacó Dorronsoro cuando se cantaba el gol en la grada.

El empuje del Marbella espoleaba a la afición que esta vez sí arropó a los suyos con unos 3.000 seguidores en las gradas. El silencio se hizo cuando el ‘pichichi’ del Marbella, Kike Márquez, se perfiló para un golpe franco desde 23 metros. La pelota salió cerca de la escuadra izquierda del guardameta. Trascurría el tiempo y el juego se atascaba con faltas tácticas, nadie quería perder el centro del campo ni las segundas jugadas.

ficha técnica 1 Marbella Bernabé (3); Carlos Julio (2), Marcos Ruiz (2), Tiri (1), Andrés Sánchez (2); Delmonte (2), Beitia (2), Petcoff (3) (Añón (2) min. 65); Goti (1) (Luis Rioja (1) min. 46), Kike Márquez (3) y Okoye (1) (Ze Turbo (2) min.73).

2 Lorca Dorronsoro (2), Pina (1), Pepe Rojas (3) Molo (2), Borja García (2) (Antonio Gómez (1) min 80), Bustos (1) Carlos Martínez (2) (Urko Arroyo (3) min 54), Abel Gómez (2), Onwu (3) (Jaime Moreno (2) min 68), Noguera (3) y Dani Ojeda (1). goles 0-1, min.60: Manu Onwu. 0-2, min. 67: Pepe Rojas. 1-2, min.88: Kike Márquez árbitro López Puerta. Amonestó a Tiri, Delmonte, Petcoff, Okoye, Beitia, Añón, Borja García, Onwu, Pina, Molo y Abel Gómez. Expulsó por doble amarilla a Tiri (m.57) y a Delmonte (m.92). También expulsó al técnico local, Mehdi Nafti, en la primera mitad campo Municipal. Unos 3.000 espectadores.

Fue entonces cuando López Puertas pidió protagonismo. El colegiado madrileño elevó el listón a una altura que ni la campeona olímpica Ruth Beitia hubiera salvado. Las ‘faltitas’ se convertían en tarjetas amarillas. Empezaban a caer cartulinas para Petcoff, Tiri, Okoye... en jugadas en pugna siempre por el balón sin violencia aparente. Hasta Nafti fue expulsado en el minuto 32. En el acta el árbitro reconoce que expulsó al técnico por decir esto. «¡Qué fácil es pitar así! Estamos en casa y nos has sacado ya cuatro tarjetas!». Con todo por definir el choque se fue al descanso con el comentario extendido de que el duelo no acabaría once contra once.

Más entonado

Salió más entonado el Marbella con arreones por banda de Kike Márquez, pero la final entre el entonces segundo y tercero de la Liga cambió radicalmente en el minuto 57. Tiri salió de su zona de zagueros para perseguir al delantero y cometió una falta sin apenas protestas de los visitantes. El colegiado le enseñó el camino del vestuario y el Marbella comenzó su calvario. El Lorca fue temible al contragolpe con espacios. Dos acciones por derecha las abortó Bernabé con dos paradones de reflejos. Tres minutos después Manu Onwu sí logró batirle en el área pequeña con una acción más de cabeza. Los visitantes olían la sangre metafórica y con un Urko Arroyo arrollador en el flanco izquierdo llegaba todo el peligro. Bernabé parecía una máquina de ‘pinball’ despejando uno, dos y tres tiros en la misma jugada. Pero no pudo evitar el segundo gol de cabeza de Rojas.

Quedaban más de veinte minutos pero el partido se había acabado con la expulsión de Tiri. Sacrificio y trabajo le sobró al Marbella, que solo careció de eso que llaman suerte. En una falta lateral Kike Márquez dio esperanzas con el 1-2 e incluso el delantero Ze Turbo pudo marcar, pero el Lorca demostraba porqué es el líder, con una fortaleza y control de los tiempos de partido envidiable.