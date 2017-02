El Marbella hace un llamamiento a su afición para llenar el Municipal

Llega el momento más importante de la temporada y el Marbella no quiere vivirlo solo. Desde que empezó la temporada solo el entrenador Mehdi Nafti se citaba con los medios cada viernes. Nunca antes los futbolistas comparecieron entre semana en rueda de prensa. Todo cambió ayer cuando de manera excepcional hasta cuatro jugadores salieron a convencer a sus aficionados de la importancia de venir al Municipal este próximo domingo a las 12.00 horas para llenar las gradas contra el Lorca. La ocasión lo merece. Los murcianos son colíderes con 51 puntos y una victoria local serviría para igualarles en la tabla.

De encajar una nueva derrota, seis puntos de distancia con la cabeza de la clasificación dejarían el camino al primer puesto más que restringido teniendo en cuenta el exigente calendario en las próximas jornadas. El siguiente escollo es el quinto clasificado, Melilla, clave para marcar las distancias con los cuatro primeros que jugarán fase de ascenso. En el horizonte el descarado Granada B, un irregular San Fernando, el líder Cartagena y el eterno aspirante a todo Murcia.

El club ha ofertado entradas a seis euros para los abonados para el choque ante el Lorca

A principios de temporada, las nueves victorias en diez partidos del Marbella le auparon al liderato hasta la decimotercera jornada. Eran tiempos de una asistencia media de 1.800 espectadores que ha ido menguando paulatinamente. Ahora llega el momento del ensayo de ‘play off’ no solo para el equipo, sino también para la afición. «Como marbellí me gustaría ver las gradas como las veía de chico con muchísima gente. Había mucha ilusión en la ciudad y me encantaría que volviera a ser así», reconoció el central Marcos Ruiz.

Uno de los fichajes que se ganó al público con su entrega desde el inicio es el sanluqueño Lolo González. «El equipo está dando argumentos para que la afición crea. El año pasado el club estaba luchando para no descender. El equipo necesita ahora el apoyo de la afición. Vas al campo del Mérida, ves 5.000 personas presionando al equipo contrario y eso ayuda», remarcó el centrocampista defensivo que se perderá el choque por sanción.

Quien ya está recuperado para defender el lateral derecho es el dominicano Carlos Julio, que ve con asombro que la grada no se llene en la mejor temporada de la historia del Marbella con los datos en la mano. «¿Cuántos suelen venir 800? Tener 800 o 1.000 seguidores son muy pocos para un equipo que va tercero y aspirando al ascenso a Segunda división. Echamos un poco de menos el apoyo de toda la afición y esperamos que se consiga para este partido y para lo que resta de temporada», comentó el carrilero.

El club ha ofertado entradas a seis euros para los abonados. Desde el ascenso a Segunda B contra el Eldense no se llena el Municipal. Queda lejos el 24 de mayo de 2014 cuando 5.200 personas abarrotaron el vetusto estadio marbellí. Toca comunión entre equipo y afición para subir a Segunda división después de 25 años. El duelo contra el Lorca será lo más parecido a una final para el Marbella.