La baja de Okoye condiciona al Marbella en el Municipal

De la nada a imprescindible. Tres tantos en seis jornadas, dos pases de gol en la última victoria en casa y, lo que es más importante, la sensación de futbolista de nivel superior que ha mostrado Emmanuel Okoye se dejará sentir esta tarde en el Municipal. El ariete nigeriano verá el choque desde la grada por sanción y deja vacante la punta del ataque. El Marbella disputa su cuarto derbi regional consecutivo, esta vez contra el Mancha Real, con la única idea de no perder de vista a los dos primeros: el Cartagena y el Lorca, ambos a tres puntos de distancia. La tercera plaza no es suficiente para un equipo que ha firmado la mejor primera vuelta de su historia. Además, nunca consiguió tantos puntos como local a estas alturas: siete victorias, dos empates y una sola derrota, contra el San Fernando 2-3, en diez partidos.

Alineaciones probables: Marbella: Guille Lara, Carlos Julio, Marcos Ruiz, Delmonte, Andrés Sánchez, Lolo, Petcoff, Beitia, Goti, Kike Márquez y Añón. Mancha Real: Emilio Muñoz, Romero, Ramón, Josema, León, Pedro, Airam, Jonathan, Manolillo, Álvaro Férnández y Ángel Gómez. Árbitro: Caucelo Sace (gaditano). Campo y hora: Municipal (17.00 horas, Andalucía Televisión).

El entrenador del Mabella, Mehdi Nafti, ha trabajado por primera vez con todos sus efectivos. Salvo Okoye y la extraña situación de David Alcibiade –al que el club comunicó que le daría la baja pero sigue lesionado–, al fin el técnico franco- tunecino pudo probar durante la semana distintas alternativas. La principal duda estriba en conocer quién será el responsable del gol. Nafti puede colocar a un ‘9’ puro como Pedro Mérida o elegir entre Añón y Zé Turbo para romper a la espalda de la defensa. El capitán ha recuperado el tono físico y ya jugó la segunda parte en el Arcángel. Ha demostrado que tiene gol llegando a rematar desde segunda línea y la posición de delantero centro tampoco le es extraña. Sin embargo, el fuengiroleño Pedro Mérida ha llegado como refuerzo invernal para jugar y es el sustituto natural. El cuerpo técnico está muy contento con su entrega.

Por último, y no por ello descartable, el extremo Zé Turbo también se desenvuelve por todo el frente ofensivo. Es la gran apuesta del vicepresidente Raffaele Pandalone tras ficharle del Inter de Milan y aún no ha debutado. De su fondo físico dependerá que salga en el once inicial o ingrese como revulsivo en la última media hora.

Ebu, convocado

La gran novedad en la convocatoria es el camerunés Ebwelle. ‘Ebu’, como le conocen futbolísticamente, firmó en el mercado de invierno procedente de la Primera eslovaca, pero sus problemas de salud le han dejado dos semanas fuera de la lista. Es un extremo habilidoso y muy rápido, con solo 21 años y criado en La Masía.

Quien se ha quedado fuera de la lista es el sexto fichaje del Marbella en este mercado tras las incorporaciones de Danilo Suárez, Pedro Mérida, Luis Rioja, Ebu y Zé Turbo. Se trata de José Luis Espinosa, ‘Tiri’, presentado el viernes por el presidente, Alexander Grinberg. El central zurdo firma libre de la liga india donde se ha proclamado campeón con el Atlético Kolkata, entrenado por el exguardameta del Atlético de Madrid Molina. «He hablado con el míster y no tengo aún el tono físico para competir esta semana, pero espero hacerlo ya la próxima» comentó el barreño de 25 años.

Además, el centrocampista Airam Benito regresa a Marbella con el Mancha Real, donde ascendió a Segunda B. El canario se presenta como tercer máximo artillero de la Liga, con doce goles. Su nombre sonó como refuerzo, aunque no se llegó a concretar hasta ahora. El rival cuenta con la baja definitiva de Elady que fichó por el Murcia. Cerverá está sancionado y Rubén Peces deja el equipo por un mes por motivos personales. Miguel Linares ha abandonado el equipo porque ha encontrado un trabajo mejor remunerado. La cruda realidad del fútbol modesto.