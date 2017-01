El Marbella, lastrado en defensa en Córdoba

El Marbella empató en El Arcángel ante el filial del Córdoba (2-2) en un partido abierto, marcado por los graves errores defensivos y que pudo haber caído para cualquier lado. Los locales pudieron vencer en el último instante con un tanto anulado a José Antonio González por un fuera de juego muy ajustado, aunque los visitantes reclamaron antes un penalti a Okoye.

2 Córdoba B Córdoba B: Valera (1), Leto (1) (Soler (1), m. 72), Fran Serrano (1), Pablo Vázquez (1), Víctor Mena (1), Jordi Ortega (1), Alberto García (2), Moha Traoré (3), David Moreno (1) (José Antonio González (2), m. 62), Sebas Moyano (1) (Vera (1), m. 86) y Quiles (1)

2 Marbella Marbella: Guille (1); Carlos Julio (1), Michele (0), Delmonte (1), Andrés (1); Lolo (1), Damián (2) (Añón (1), m. 74); Luis Rioja (1) (Kike Márquez (1), m. 61), Beitia (1) (Pedro Mérida (1), m. 81), Goti (2) y Okoye (2) GOLES 1-0, m. 12: Moha Traoré. 1-1, m. 38: Damián. 2-1, m. 80: José Antonio González. 2-2, m. 82: Okoye ÁRBITRO Conejero Sánchez (extremeño). Expulsó por doble amonestación a Okoye (m. 93). Amonestó a los locales Sebas Moyano y Alberto García, y a los visitantes Michele, Carlos Julio, Damián, Añón y al entrenador, Nafti CAMPO El Arcángel. 200 espectadores

El buen inicio del equipo malagueño, que llevó la iniciativa del juego en el arranque, se quedó en nada tras el primer tanto local, obra de Moha Traoré tras castigar una pifia en el despeje de Andrés. El delantero del Córdoba B burló la salida de Guille y anotó sin oposición. Los de Nafti se rehicieron y empezaron a generar acciones ofensivas, aunque sin excesivo peligro. Cargaban casi siempre su juego por el costado de Leto con el buen trabajo de Goti, ayudado por Andrés. Okoye, muy activo, se fajaba con los defensas en un partido que se puso bronco en el tramo final de la primera mitad, con malos modos en algunas de las acciones. Curiosamente, cuando menos cerca parecía el gol del Marbella, llegó el empate. Damián anotó con un gran disparo al recoger un rechace en la parte derecha del área.

Tras el paso por los vestuarios el Marbella buscó con ahínco adelantarse en el marcador, pero Okoye no pudo encontrar la portería desguarnecida de Valera tras un buen centro desde la izquierda. El filial sufría ante los balones al área visitantes, con algunos nervios en los despejes. Sin embargo, en un balón largo que ‘se comió’ Michele, Moha Traoré disfrutó de una clarísima ocasión para hacer el 2-1, pero Guille le cerró el ángulo y el disparo picado del delantero no encontró la portería. No tardó en responder el equipo visitante, en un disparo alto de Lolo tras un saque de esquina casi en el área de meta.

El Marbella seguía llevando el peso del partido, más aún tras la salida de Kike Márquez, que dinamizó el juego de ataque, pero el Córdoba B iba a volver a adelantarse en el marcador. José Antonio González cabeceó a la red un centro de Moha en una acción que él mismo había iniciado. Los visitantes supieron responder pronto, en un grave error de Pablo Vázquez que aprovechó Okoye casi a placer.

El tramo final fue muy intenso, con un posible penalti al delantero del Marbella, en una jugada que acabó con un tiro de Lolo que detuvo en dos tiempos Valera. Con todo, el punto pudo esfumarse en la última jugada, en una falta que le costó la expulsión a Okoye. El remate de González a la red quedó anulado por un fuera de juego.