El Marbella encara sin Añón ni Kike Márquez la cuesta de enero

Vuelve la competición al Municipal tras más de un mes sin partidos del Marbella en su feudo. El Linares es el tercer conjunto andaluz al que se mide al cuadro costasoleño de forma consecutiva, y no acabará la tendencia. Hasta el 5 de febrero habrá cada semana un derbi regional. Linares, Córdoba B, Mancha Real y El Ejido conforman el calendario más inmediato. Todos figuran de mitad de la tabla hacia abajo, y son sobre el papel rivales accesibles para catapultar al Marbella hasta lo más alto de la tabla.

Cuatro puntos separan al Marbella del líder, el Cartagena, y sólo uno de la segunda plaza, que perdió la semana pasada en favor del Lorca. Para mantener la tercera posición e incluso para no caer fuera del ‘play- off’ hasta la quinta plaza, necesita una victoria en el estreno este año como local. Será la primera oportunidad de ver en casa a los fichajes: Danilo Suárez, Pedro Mérida, Alain Ebwelle ‘Ebu’ y Luis Rioja.

Ficha al delantero Zé Turbo El Marbella fichó a Zé Turbo, del Inter de Milán. Proviene del Tondela, de la Primera lusa, donde jugaba cedido. Junior Jose Correia tiene doble nacionalidad: originario de Guinea Bissau y con pasaporte portugués. De hecho el delantero de 19 años era una apuesta para la Copa África antes de lesionarse. Como adelantó ayer Onda Cero Marbella, el jugador conoció ayer a sus nuevos compañeros.

El Marbella cuenta con ausencias de titulares indiscutibles. El capitán Añón no acaba de recuperarse de sus problemas en el cuádricpes izquierdo. De hecho, el viernes se sometió a una resonancia magnética y hasta el lunes no se conocerá el alcance de su lesión. En las primeras exploraciones se descarta una rotura y el pronóstico es optimista. Por sanción Kike Márquez también se pierde el choque. El sanluqueño está cuajando la mejor campaña de su carrera. Suma diez goles en veinte partidos, es el máximo artillero del equipo y quien asume mayor protagonismo ofensivo en los últimos metros. Con menos participación en los planes de Nafti se quedan fuera por lesión el ruso Niko Abuladze y el francés David Alcibiade. El galo no juega desde la octava jornada y está descartado para el técnico, por lo que su salida es inmediata. La secretaría técnica quiere aprovechar su baja definitiva (está lesionado del brazo) para contar con dos fichas libres. Una para aguantar hasta final de mercado por un delantero de referencia y otra para incorporar la próxima semana a otro futbolista.

El ex del Celta Luis Rioja debutará esta tarde como titular con la camiseta del Marbella, en sustitución de Kike Márquez. Sin el gol del gaditano, el centrocampista sevillano tiene desborde, calidad y pisa área con frecuencia. Otra de las dudas en la parcela ancha es saber si el técnico tunecino continuará con Delmonte, central reconvertido a pivote, por delante de Lolo que ya fue suplente la jornada anterior. Pocas sorpresas más si tenemos en cuenta que el camerunés ‘Ebu’ atraviesa un proceso gripal y estará disponible únicamente como revulsivo para los últimos minutos.

Enfado de Nafti

La coincidencia con las vacaciones navideñas y los partidos a domicilio han propiciado la disputa de amistosos de algunos de la veintena de equipos extranjeros que aprovechan el parón invernal para concentrarse en la ciudad. Más de 3.000 personas acudieron el jueves a ver el ‘bolo’ entre el Borussia de Dortmund y el Standard de Lieja. En la grada estuvo Nafti y su reflexión no ha dejado indiferente a nadie.

«A la gente le gusta el fútbol, lo que no le gusta es el Marbella. No me parece normal que para ver al tercer equipo del Dortmund haya 3.000 personas y nosotros contra el Extremadura tuvimos 300 gatos. Muchas cosas mal se han debido hacer en este club para que la gente no le tenga cariño al Marbella en los últimos años», sentenció. Desde comienzo de campaña poco más de un millar de espectadores acuden a ver al Marbella tras completar la mejor primera vuelta de su historia.

«Es lo que hay. Nos debemos el club y jugadores a esos 300 enamorados que vieron a ver un campo que era una piscina, con frío. Nos debemos a esta gente y a los seis niños que a la salida del estadio están para darnos abrazos, a los fieles, porque hay fieles», sentenció.

Alineaciones

Marbella: Guille Lara, Carlos Julio, Diana, Marcos Ruiz, Andrés Sánchez, Delmonte, Beitia, Goti, Petcoff, Luis Rioja y Okoye.

Linares: Lopito, Joselu, Gonzalo, Rosales, Higinio, Corpas, Cuerva, Rodri, Mario Martos, David Gámiz y Casi.

Árbitro: Villoria Linacero (madrileño).

Campo y hora: Municipal (17.00 horas, hoy).