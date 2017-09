Lopetegui incluye a Rodrigo en su grupo Tira de un delantero con el que trabajó en la sub-21 y rescata a Illarramendi y Callejón tras insistir en que Piqué «se parte el alma» por la selección RODRIGO ERRASTI MADRID. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:41

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, ha incluido a Rodrigo por primera vez para la selección absoluta y recupera a Callejón e Illarramendi, a los que ya ha hecho jugar desde que está en el cargo hace ya más de un año pero que llevaban varias listas sin estar citados. Ellos tres son las principales novedades cara al doble duelo (el día 6 ante Albania en Alicante y el 9 en Jerusalén) con los que se cerrará la fase de clasificación para el Mundial de 2018. Curiosamente, en Jerusalén, en 2013, Lopetegui ganó la Eurocopa sub-21 con Rodrigo de '9' en la plantilla.

Respecto a la última lista se caen varios futbolistas ofensivos: Deulofeu, Suso, Vitolo y Villa. «Gerard ha jugado poco y Callejón está jugándolo todo y metiendo goles. Hemos entendido que era mejor traer a Callejón, que está jugando todos los partidos y viendo puerta con facilidad», detalló antes de explicar que el 'Guaje' «ha estado con la lesión que se hizo aquí, arrastrándola todo este mes y los últimos partidos no ha jugado de inicio. No tiene el ritmo que tenía cuando vino con nosotros y entendemos que hay compañeros que están en buen momento de forma que nos pueden ayudar».

«Partidos importantísimos»

Lopetegui dedicó la mayor de su rueda de prensa a insistir en lo cercano que está el objetivo y mantener el foco sólo en eso. La selección, si logra cuatro puntos en «dos partidos importantísimos», tendrá el billete para Rusia. Por eso, no quiere el técnico que todos los temas relacionados con el asunto político generado por el mensaje de Piqué sobre el 1-O acaparen la atención esa semana en la que puede asegurar su clasificación para un undécimo Mundial consecutivo. «Lo que quiero es centrar la conferencia en el aspecto deportivo y en conseguir la clasificación, que es lo que nos ocupa. Juzgo a los jugadores por su comportamiento, compromiso y actitud y no tengo ninguna duda con Piqué, ni con ningún otro. No vamos a permitir que nada ni nadie distraiga nuestra atención de estos partidos fundamentales que tenemos por delante», llegó de decir tras responder varias cuestiones sobre Piqué, del que recordó: «Se parte el alma cuando viene con nosotros».

Ruido exterior

El técnico guipuzcoano considera que «existe ruido exterior, pero es antagónico al nuestro», y además aseguró que la respuesta de Ramos fue «conciliadora, como capitán», y lamentó que lo que dijo el sevillano durante un acto publicitario no se correspondió, a su juicio, con el titular aparecido en algunos medios.

El seleccionador llegó a estar algo saturado por tanta insistencia sobre el asunto político, si bien dejó claro: «Lo que me enfadaría es que los jugadores no vinieran con ganas. Eso es un gran activo que tenemos que cuidar mucho. Lo demás forma parte de nuestro trabajo diario y afortunadamente eso no ocurre. Eso nos hace estar a un gran nivel».

Uno de los que está en gran momento es Morata. «Es una buena noticia que se haya adaptado en un fútbol diferente, más físico. Ahora es mejor jugador», dijo antes de calificar como «bueno» que Diego Costa «haya solucionado su futuro. Se entrena y es feliz. Ahora tiene que volver a competir y estará en nuestras oraciones». El que por ahora no está es Marcos Alonso. «Le falta que le traigamos solo. Él está a un nivel muy alto. Pero no solo Marcos en el Chelsea, también lo está Alberto Moreno en el Liverpool, pero nos decidimos por Jordi Alba y Monreal, que entendemos que nos van a ayudar. No tienen que hacer más, ni han hecho nada mal, solamente tomamos una decisión con las alternativas que tenemos».

Por el momento, Lopetegui sólo ha hecho debutar en sus 12 partidos en el cargo a cuatro futbolistas distintos (Saúl, Iago Aspas, Ander Herrera y el citado Illarramendi) a los que citó con anterioridad Del Bosque. «No estamos pensando en el próximo Mundial. Queremos cerrar la clasificación. Llamamos a los jugadores porque estamos pendientes de la evolución de los futbolistas. Entendemos que los que vienen son los mejores para medirse a nuestro próximo rival», explicó. Los internacionales elegidos iniciarán su concentración el lunes en la Ciudad del Fútbol, a las 18 horas, ya que se ejercitarán a las 19.45.