Regino Hernández: «Estoy más contento de haber dejado huella que de la medalla» El mijeño celebra el hito conseguido ayer tras cruzar la meta en tercer lugar en la prueba de snowboard cross / Afp «Se la dedico a las personas que quiero, y esa sensación de haberlo logrado me lo guardo para mí», reconoce el ‘rider’ mijeño tras la prueba MARINA RIVAS Viernes, 16 febrero 2018, 00:24

Tras una intensa competición de casi cuatro horas, cinco mangas y aún con el asombro en el cuerpo, Regino Hernández buscó un hueco para atender a SUR. Camino de la ceremonia del podio de su modalidad, el snowboard cross, la alegría y la satisfacción del ‘rider’, resonaban en sus palabras.

–Fase tras fase y, pese a un gran arranque en el campeonato, el nivel de los competidores iba ‘in crecendo’ en cada manga ¿Cómo lo ha vivido?

–La primera, viéndole los dientes al lobo (bromea). He pasado por varios errores, en la ‘foto finish’, por los pelos, por cuatro dedos… Luego hemos podido pulir esos errores que hemos tenido en la primera ronda y ya hemos podido hacer la práctica que teníamos en mente, que era la de salir primero, alejarnos del grupo y que se peleasen entre ellos y marchar por nuestra cuenta.

–Peleas que se han convertido en numerosas caídas, incluso en su semifinal, donde cruzó la meta en solitario…

–Sí. Sabíamos que iba a haber bastantes caídas. Por eso también lo que pretendíamos era salir adelante y que se peleasen entre el resto para evitar meterme en caídas de grupo, que ha habido unas cuantas.

–¿Sigue todavía en la nube o ya se ha hecho a la idea de lo que ha conseguido?

–Cuando ya tenga la medalla colgada del cuello me lo creeré (ríe). Ahora estamos yendo de camino a la ceremonia de entrega de medallas y todo eso.

–¿Le han contado en qué consiste la ceremonia?

–Lo mismo básicamente que hicimos antes en la nieve, pero de forma más oficial. Nos subirán al podio, nos colgarán las medallas, sonará el himno del ganador y nos harán unas cuantas fotos, imagino.

–Una medalla histórica. ¿Le ha dado tiempo de comprobar todo el apoyo que ha recibido y sigue recibiendo por las redes sociales?

–Sí, ya sabía yo que si caía alguna medalla aquí iba a ser histórica porque llevamos 26 años sin conseguir una en los deportes de invierno y es algo increíble. La verdad, estoy más contento de haber dejado esa huella en la historia del deporte español, que de haber conseguido la medalla en sí... Es increíble.

–¿Se lo pudo dedicar a las personas que tenía en mente homenajear?

–Sí, obvio. A veces, en estas cosas no hace falta decirlo tal cual. Es algo que se me queda a mí por dentro. Se lo dedico a las personas que quiero y esa sensación de haberlo conseguido me la guardo para mí.

–Reconózcalo, alguna lagrimilla ha caído…

–Por supuesto, más de una (ríe).

–Se puede decir que ha sido la competición de su vida…

–Sí, ha sido impresionante. Era un sueño. Estoy supercontento de cómo ha ido la competición, cada carrera… Increíble. Ahora ya toca seguir disfrutándolo y celebrándolo cuando llegue a casa.

–¿Tiene ya fecha de llegada a Málaga?

–La verdad es que todavía no sé seguro la fecha, porque tenemos el vuelo el día 18, llegamos a Madrid ese mismo día y supongo que tendré algunas cosillas que hacer por allí después de la medalla. Pero, en cuanto pueda, me escapo para Málaga.