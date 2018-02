Juegos Olímpicos de Invierno Thomas Bach: «El deporte no puede crear la paz» Thomas Bach, presidente del COI. / Leonhard Foeger (Reuters) El presidente del COI se congratula por el desfile conjunto de las dos Coreas en la ceremonia de apertura de Pyeongchang, pero recuerda que fuera de los aspectos deportivos, «le corresponde actuar a los responsables políticos» THOMAS BACH PYEONGCHANG Lunes, 12 febrero 2018, 13:53

"El deporte no puede crear la paz, le corresponde a los responsables políticos actuar", subraya Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) en una entrevista concedida a la AFP en Pyeongchang, escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno y de un inusitado acercamiento entre las dos Coreas.

-¿Qué sintió en el desfile conjunto de las dos Coreas?

Fue un momento cargado de emoción. Es cierto que disponíamos de la declaración de Lausana del 20 de enero, sobre la participación coreana en los Juegos Olímpicos. Pero aún había mucho trabajo por delante. Nos dijimos que lo creeríamos cuando lo viésemos, cuando llegasen y entrasen juntos al estadio. Se percibía mucha emoción cuando tuvo lugar ese momento. Había mucha alegría por poder enviar ese mensaje de comprensión, de paz. Ese mensaje olímpico de Corea al mundo. Era particularmente importante que eso llegase de la península coreana, donde se vivió una fuerte tensión política.

-Pero quizá sólo se trate de una tregua, de mera apariencia...

El deporte no puede crear la paz, pero el deporte puede construir puentes, abrir puertas. Podemos demostrar que un diálogo nos puede llevar a un resultado positivo, como lo demostramos aquí por medio de nuestros debates y negociaciones durante varios años. Nosotros siempre nos limitaremos a los aspectos deportivos. En cuanto al resto, le corresponde actuar a los responsables políticos (...). Desde el punto de vista del COI este diálogo proseguirá, incluso después de que se apague la llama olímpica. Tenemos 206 comités nacionales olímpicos, somos políticamente neutros, e intentamos tratar al conjunto de los 206 comités de la misma forma, equitativamente.

-¿Está de acuerdo con la llamativa presencia de las animadoras norcoreanas durante las pruebas deportivas?

No tengo problema con eso, porque eso forma parte del acuerdo intercoreano, y al COI no le concierne ese acuerdo. En mi opinión fue bien recibido entre los coreanos, como un signo de su equipo unido. El presidente surcoreano me contó que en patinaje en pista las animadoras apoyaron a los deportistas surcoreanos. Es un signo positivo.

-¿Tiene Rusia alguna opción real de ser reintegrada antes del final de los Juegos Olímpicos y de poder desfilar en la clausura bajo su propia bandera?

Esas cuestiones corresponden a nuestro grupo para la puesta en práctica de las decisiones del 5 de diciembre. Él supervisa eso y presentará un informe al final de los Juegos ante el COI, que tomará una decisión al respecto.

-El delator Grigory Rodchenkov apareció con el rostro oculto en una entrevista en televisión. ¿Qué opina al respecto?

Nosotros escuchamos a Rodchenkov en nuestras diferentes comisiones (mediante declaración escrita bajo juramento). También testificó ante el TAS. Sus testimonios jugaron un papel importante en todas nuestras decisiones, y el COI se congratuló en varias ocasiones del hecho de que haya abierto el camino para revelar los hechos. Había también pruebas más allá de sus declaraciones que confirmaron lo que él decía. Desconozco su situación personal. Lo que sé es que está en el programa de testigos protegidos del FBI.

-¿Con la perspectiva del tiempo, tiene el sentimiento de haber tomado la buena decisión respecto a Rusia?

Vimos que necesitábamos más pruebas además del informe McLaren, ya que el señor McLaren siempre dijo que no era su misión establecer las infracciones a las reglas antidopaje de los deportistas. Incluso con las pruebas aportadas por las comisiones Oswald y Schmid, o del señor Rodchenkov, no tuvimos éxito en 28 casos ante el TAS. (...) Una vez que dispusimos de las pruebas seguimos estrictamente nuestros principios; sancionamos el sistema, con la suspensión del Comité Olímpico ruso y protegimos a los deportistas limpios.

-Saltadores de esquí temblando de frío, horarios nocturnos... ¿el COI ha ido muy lejos con los derechos de retransmisión televisivos?

No es decisión del COI, sino de las federaciones internacionales. Tenemos toda confianza en los responsables técnicos, en que tomen las buenas decisiones en interés de los deportistas y de la competición.

-No destaca la presencia de público, más allá de las sedes techadas.

Estuve el domingo en el slopestyle, había un gran ambiente y muy distendido, 'cool' como lo definían allí. Había una bonita interacción entre los deportistas y el público. El lunes estuve en el patinaje artístico y allí también había un buen ambiente.

-El mal tiempo perturba el calendario de los Juegos. ¿Está preocupado por los retrasos?

Es demasiado pronto. Estamos en contacto con la Federación Internacional de esquí. Es el inicio de los Juegos, es un deporte al aire libre (...) no se preocupen, va a salir bien.