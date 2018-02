Lucas Eguibar y Regino Hernández, bazas españolas de medalla en el snowboardcross

Lucas Eguibar y Regino Hernández intentarán el jueves ofrecer a España una medalla en snowboardcross en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang-2018, en una prueba en la que parte como gran favorito el francés Pierre Vaultier. Eguibar aparece como la principal baza española, como subcampeón mundial en 2017, pese a que esta temporada no ha sido todo lo buena que quisiera, estando en el puesto duodécimo en el ránking mundial, mientras que Regino Hernández es séptimo.

Cuando todos hablan de Eguibar, aparece como tapado el ceutí Hernández, en una prueba muy aleatoria en la que el favoritismo cuenta poco debido a los condicionantes de choques y roces que hay en esta prueba. Eguibar y Hernández ganaron la plata del Mundial por equipos el año pasado. «En Vancouver iba segundo en primera ronda; y en Sochi, en cuartos, iba segundo y un mal apoyo me dejó fuera. Este año ya tengo esa experiencia y me tengo que tomar la carrera como una más, porque si le doy demasiada importancia a los Juegos, que la tienen, la cabeza te puede jugar una mala pasada», dice el español, que luce una llamativa barba respecto a las anteriores dos citas olímpicas.

El gran favorito de la prueba es el soldado francés Pierre Vaultier, campeón olímpico en Sochi-2014 y oro en el Mundial de 2017 en Sierra Nevada, que ocupa destacado el primer puesto del ránking de una temporada en la que domina junto al australiano Alex Pullin y el austríaco Alessandro Haemmerle. Vaultier fue apodado en Francia antes de los Juegos de Sochi el 'Falcao de las nieves' debido a que sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla derecha similar a la que tuvo el colombiano antes del Mundial de fútbol de Brasil 2014. Pero Vaultier, que tuvo le lesión menos de dos meses antes de los Juegos de Sochi, decidió no operarse. Y la decisión arriesgada le salió bien, ya que fue campeón olímpico. Las calificaciones de la prueba están programadas para el jueves a las 02 00 GMT, siendo la final ese mismo día a las 04h30 GMT.

Eguibar se ve fuerte

«Me veo fuerte. Depende también de que tengas un buen día, que salga bien y que estemos ahí adelante. Sí, me veo con opciones, claro que sí, porque llevamos entrenando desde hace tiempo y a por eso vamos. Siempre me ha gustado estar adelante y si es en esta ocasión, mejor que nunca. Uno de mis sueños siempre ha sido ser medallista olímpico», afirmó hace una semana Eguibar a este medio.

En marzo de 2017, Regino Hernández y Lucas Eguibar perdieron al que fue su entrenador en el equipo nacional de snowboardcross, Israel Planas, al que querrían dedicar una buena actuación olímpica. «El hecho de que no esté más con nosotros debe servirnos como motivación. Aunque me motivaría más si estuviese él. Pero a veces pasan cosas y depende del punto de vista de cómo lo ve cada uno. Es una motivación pensar en todos los años que ha pasado con nosotros, conmigo particularmente, y ahora a ver si le puedo dedicar un buen resultado», señaló Eguibar en aquella ocasión. Eguibar, de 24 años, afronta sus segundos Juegos Olímpicos. Aún le queda algún otro por delante, pero no quiere desaprovechar esta oportunidad.