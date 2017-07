Juego de asociación, gol, remate a puerta... y también los kilómetros recorridos Domingo, 23 julio 2017, 01:02

El Villarreal se ha fijado en Pablo porque considera que tiene mucho margen de mejora y su cláusula de salida es baja. Según explican a este periódico, las virtudes del castellonense no han pasado inadvertidas, como su capacidad para participar en el juego y asociarse con sus compañeros, su llegada a la frontal del área con el consiguiente argumento del disparo a puerta, y también sus virtudes goleadoras. Pero existe otro detalle que valoran los técnicos amarillos: pese a que se trata de un futbolista de juego, posee además excelentes registros en cuanto a kilómetros recorridos; es decir, que su talento no impide que trabaje muy duro en csds encuentro. Efectivamente, si se analizan los datos de la pasada temporada, existe uno demoledor: sólo en un encuentro de los 18 que disputó en la segunda vuelta, en casa frente a Las Palmas, no fue el líder en distancia recorrida (quedó por detrás de Camacho). De los últimos 30 partidos de Liga, en 23 fue el líder en este capítulo (teniendo en cuenta que no jugó el Málaga-Alavés). Asimismo, fue el único que superó la barrera de los 13 kilómetros en un partido: dos veces frente al Madrid (13,05 y 13,16), en Gijón (13,20) y en Granada (13,31).