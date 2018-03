Honores al maestro Manuel Castillo Casermeiro

Si la valía de las personas se mide por su capacidad de convocatoria entonces la de Manuel Castillo Casermeiro sólo puede ser mayúscula. La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga lo nombró anoche su primer socio de honor, en un acto celebrado en el Palomar de El Pimpi, que pareció un vagón del metro de Madrid en hora punta. Familiares, periodistas, excompañeros, representación institucional, la familia del Málaga y diversos empresarios no quisieron faltar a la cita, que se convirtió en la excusa perfecta para un más que sentido homenaje y para glosar la trayectoria profesional del maestro de muchos.

«Me he emocionado al ver a tantos amigos y a personas que no veía desde hace años», reconoció con su habitual sencillez el homenajeado. A sus 85 años y veinte después de jubilarse en SUR, Castillo aún escribe una columna semanal de opinión que se puede leer en estas páginas y que mantiene el nombre de sus orígenes, ‘Una cuestión’. Si algo distingue su trayectoria es haber estado ligada al cine en sus comienzos y al deporte después, de forma que ha sido uno de los grandes referentes en la historia del periodismo en Málaga.

Del Río, Ortega, Conde, Bendodo, Castillo, Rengel, Pérez de Siles y Beltrán. El histórico redactor jefe de Deportes, junto a su ‘familia’ de SUR. El homenajeado, junto a su esposa, Ana. / Salvador Salas

«Es uno de los que comenzó el camino, de los que nos enseñó este oficio. Estará siempre en la historia del periodismo», reconoció el actual presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, Antonio Rengel, que citó todas las cabeceras para las que trabajó: ‘Triunfo’, ‘Sábado Grafico’, ‘Siete Días’, ‘Discóbolo’, ‘El Burladero’, ‘La Tarde’, ‘Marca’ y SUR.

Uno de sus compañeros de generación, Paco Cañete, destacó que escribe «con sencillez, profundidad y con mucho estilo» y destacó su «carácter tranquilo, humano, sobre todo profundo, aunque a veces no se le note». En tono jocoso aludió a su trato con grandes actrices de la historia del cine al afirmar que alternó «los ‘muslámenes’ de las tías buenas con los grandes futbolistas».

También glosó su figura Manuel Castillo, su hijo y actual director de SUR. «Siempre me he preguntado que cómo siendo periodista se pueden tener tantos amigos. Desde que se jubiló años pasados no he parado de ver muestras de cariño. Nunca le he leído insultando a nadie, aunque sus artículos pudieran ser duros. Tampoco he conocido a un periodista más independiente», se sinceró, aunque admitió no ser objetivo en esta ocasión, y dejó caer: «Estaría bien saber las cosas que no ha contado».

Soberbias exclusivas

El periodista de Canal Sur Manolo Bellido, experto en cine, destacó esta faceta inicial de Manuel Castillo Casermeiro vinculada al mundo del espectáculo y ejerciendo en Madrid. «¿Es posible conocer a una persona a través de lo que escribe? En algunos casos no me fiaría, pero no con Manolo Castillo, que practica el juego limpio. Esa ha sido su consigna siempre», dijo, y destacó su cercanía a las estrellas. «Le cundió a Manolo, con soberbias exclusivas. Muchas de las entrevistas se hacían en las habitaciones privadas de los hoteles». Y recitó nombres que trató con mucha proximidad, los de Cantinflas, James Stewart, Rita Hayworth, Esther Williams, Marlene Dietrich –«que lo privilegiaba»–, Liz Taylor, Joan Crawford, Federico Fellini, Charlton Heston, Deborah Kerr...

El palomar de El Pimpi se quedó pequeño para acoger a tantas personas agradecidas al que fue el primer redactor jefe de Deportes de SUR

Acompañando a Manuel Castillo estuvieron el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; los concejales Carlos Conde y Elisa Pérez de Siles; el diputado de Deportes, Cristóbal Ortega; exjugadores como Salguero, Fernando Peralta y Ernesto; los consejeros del Málaga Antonio Benítez, Ben Barek y Martín Aguilar (los dos últimos, pese a sus problemas de salud recientes); el expresidente Federico Beltrán; el presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, Rafael Salas; empresarios, otros destacados del deporte malagueño (como Queipo de Llano, Martín Urbano y López Nieto), su ‘familia’ de SUR, periodistas deportivos que han crecido a su sombra y su familia, hasta el punto de que tres generaciones distintas (incluyendo a Emilio Morales Castillo, su nieto) recogieron la distinción.