Valderrama se prepara para reunir a los mejores golfistas del mundo

El consejero de Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, en el centro, junto a representantes de la organización del torneo. :: sur El torneo, perteneciente al Circuito Europeo, contará con la presencia de Jon Rahm y Sergio García, entre otras estrellas ALEJANDRO DÍAZ Viernes, 6 octubre 2017, 01:03

Solo quedan unas semanas y ya está casi todo preparado. El Real Club Valderrama ultima hasta el más mínimo detalle para albergar la tercera edición del Andalucía Valderrama Masters - Fundación Sergio García. El torneo, que se celebrará del 19 al 22 de octubre con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, contará con algunas de las estrellas del golf mundial. Y entre ellas, como no podía ser de otra forma, con los jugadores españoles del momento: Jon Rahm y Sergio García, que actualmente se mantienen dentro del 'top ten' del ránking mundial.

Su presencia ha levantado expectación entre los aficionados y se espera batir el récord de espectadores para llegar a 40.000 personas. Por televisión, el torneo llegará a 400 millones de hogares. Un total de 126 jugadores participarán en el Andalucía Valderrama Masters, entre ellos, 60 ganadores de torneos y ganadores de Grandes como José Mari Olazabal. «Contar con Sergio y con Jon Rahm, el golfista emergente más importante del mundo en estos momentos, es la mejor manera de empezar el Andalucía Valderrama Masters», declaró el director general del Real Club Valderrama durante la presentación del torneo el pasado mes de septiembre.

Rahm será, sin duda, una de las estrellas del torneo. «La primera vez que jugué en este campo fue hace cinco años cuando vine con el equipo nacional a la Copa Sotogrande. No fue la misma sensación; entonces yo era un jugador diferente al que soy ahora», aseveró el jugador vizcaíno de solo 22 años que, durante su primera temporada como profesional, ya ha conquistado victorias en el Circuito Americano, el Farmers Insurance Open de San Diego y en el Circuito Europeo, el Dubai Duty Free Open de Irlanda por seis golpes de ventaja, perteneciente a la Serie Rolex.

En cuanto a García, poco se puede decir que no se haya escrito ya. Juega un papel protagonista en la organización gracias a la fundación que lleva su nombre y es todo un enamorado de Valderrama. El castellonense está encantado de volver a ejercer de anfitrión en una temporada redonda, en la que ha conseguido su primer Grande, el Masters de Augusta, y la victoria en el Omega Dubai Desert Classic.

«Me alegré mucho cuando me dijeron que volvíamos a jugar el Andalucía Valderrama Masters y que contaban con mi Fundación. Estoy seguro de que va a ser un gran torneo y, como anfitrión, animo a todos los aficionados a que vengan a disfrutarlo, porque será muy bonito ver a todos los jugadores españoles en un escenario tan especial», explicó ante los medios García.

En la cita también estarán presentes otras figuras destacadas del golf español, como Álvaro Quirós, quien destacó su ilusión por ganar el torneo. «Valderrama no es un campo para pegadores, como es mi caso, ya que te exige pensar en el segundo golpe para dejar la bola en el sitio correcto. Disfruto mucho entrenando allí aunque eso no quiere decir que no sufra, al contrario, me lleva al límite y me obliga a esforzarme al máximo en mantener la concentración y a ser paciente. Valderrama es un orgullo, un 'campazo'», subrayó el jugador gaditano al ser preguntado sobre su participación en el torneo.

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, también acudió a la presentación, donde recalcó la relevancia del turismo de golf para Andalucía. «Para hablar de patrocinio en el golf me gusta documentarlo con hechos: en 2016, Andalucía recibió 530.000 turistas de golf, que pasan una media de 10,2 días en nuestra tierra y gastan 117 euros diarios frente a los 67 euros del turista medio. La valoración que hacen de su experiencia es de 9,2 sobre 10», explicó Fernández, quien añadió: «Quiero destacar también el valor del golf como deporte en un entorno de naturaleza, de sus posibilidades para ayudar en la psicomotricidad de las personas con discapacidad, por citar algunos datos; estos hechos son los que explican nuestro interés en el golf y por qué consideramos que es una buena inversión».

La fuerte competitividad que se espera en el Andalucía Valederrama Masters se vio reflejada en las palabras del director de torneos del European Tour, José María Zamora: «El torneo se presenta muy atractivo, nos encontramos a final de la temporada y hay mucho en juego, además vamos a llevar la zona comercial y el Village a la derecha del hoyo 7 y creo que el público lo va a agradecer», declaró. Además, Zamora adelantó que en el evento estarán 60 ganadores de torneos y ganadores de 'Grandes', como José Mari Olazábal

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzalo Escauriaza, reseñó la buena temporada que están realizando los golfistas españoles. «Estamos en un año increíble para el golf español, la última victoria de Azahara Muñoz ayer en el Open de España fue fantástica y tenemos que felicitarnos. Valderrama es sinónimo de éxito y no dudo que este torneo va a serlo. El tándem Sergio García y Jon Rahm es hoy en día el mejor golf de Europa y por eso estoy convencido de que tendremos un gran éxito de público y una gran atención mediática», concluyó.

Las entradas también se pueden adquirir a través de la página web del evento(www.andaluciavalderramamasters.com) en sus diferentes modalidades. Su precio es de 15 euros del pase del miércoles, de 20 euros para el pase del jueves, la misma tarifa para el viernes. Las entradas para las dos últimas jornadas, del sábado y domingo, ascienden a 30 euros. También se puede adquirir un pase de temporada por 65 euros y un paquete VIP.