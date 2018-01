COSTA DEL GOLF Los torneos contarán con videoarbitraje Hasta ahora el arbitraje se apoyaba en el público. :: sur A .D. Jueves, 4 enero 2018, 01:07

malaga. La Asociación Americana de Golf (USGA) y el Royal and Ancient, las máximas autoridades que establecen el reglamento de este deporte, acordaron el mes pasado el uso del videoarbitraje en el circuito mundial a partir de este nuevo año, por lo que se dejarán de atender llamadas de los aficionados denunciando infracciones.

Se acabó la intervención del público en los principales torneos de golf. La USGA y el Royal and Ancient han modificado las reglas para, entre otras cosas, evitar la polémica de la estadounidense Lexi Thompson, hace ocho meses penalizada con cuatro golpes en el torneo de Rancho Mirage (California) por avanzar la bola antes del golpeo, hecho denunciado por el público. A partir del pasado 1 de enero cada torneo de la PGA, LPGA, European Tour Y Laidies European Tour cuenta con el sistema de videoarbitraje. Uno o varios árbitros serán los encargados de supervisar las imágenes y podrán intervenir en caso de discrepancia.

Al mismo tiempo, los mensajes, llamadas telefónicas y 'chivatazos' de los espectadores no serán tenidos en cuenta y solo se considerarán las decisiones arbitrales.

Algunos profesionales venían reclamando desde hace tiempo este cambio en la normativa. Uno de ellos era Tiger Woods, quien no ha dudado en pronunciarse al respecto. «Estoy encantado de que el PGA Tour haya cambiado su política en cuanto a las llamadas de los espectadores en las infracciones. En algunos momentos he pensado que esa regla era injusta porque no todo el mundo está en televisión el mismo tiempo. El golf es diferente a otros deportes, donde los árbitros puede ver todo lo que pasa en cualquier momento del juego. Por eso en golf los jugadores somos los propios árbitros. Los jugadores muchas veces cometen errores sin darse cuenta, como lo que le pasó a Lexi Thompson en el ANA o a Dustin Johnson en el US Open y es ridículo castigarlos. Nuestro deporte es íntegro y debemos confiar en él», afirmó el ex número uno mundial.