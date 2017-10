COSTA DEL GOLF «El título es una recompensa a todo el esfuerzo realizado» Víctor Pastor es a sus 22 años uno de los golfistas andaluces con mayor proyección. :: sur Víctor Pastor. Jugador de golf.El campeón de España universitario forma parte de un programa de la UMA de ayuda al deporte ALEJANDRO DÍAZ Viernes, 6 octubre 2017, 01:02

Más que una afición, para Víctor Pastor el golf es una forma de vida, a la que lleva destinándole grandes esfuerzos desde que era pequeño y que ahora comienzan a dar sus frutos. No en vano, el pasado mes de septiembre, este estudiante de Psicología de la UMA consiguió proclamarse campeón universitario de golf. «Sinceramente, creo que es la recompensa al esfuerzo realizado durante mucho tiempo, sobretodo, durante el último año y medio, en el cual he trabajado muy organizado, sin esperar a lograr nada, solo que cada día me sirviera para crecer en todos los aspectos. Hay mucho sacrificio, tiempo, viajes por parte de toda mi familia y espero que todo ese esfuerzo siga dándonos estas recompensas», explica Víctor.

El jugador cordobés compagina sus estudios con el deporte gracias al Programa Universitario de Golf de la UMA (UPGM), con el que Víctor se muestra agradecido. «Valoro UGPM como un apoyo fundamental que me ha permitido llegar a donde he llegado hasta ahora. Es un programa que me permite entrenar en Málaga, con el mejor equipo de trabajo que puedo tener y en un clima único todo el año. Cada año progresamos más y mejor y eso es de agradecer. ¿Qué más puedo pedir?», se pregunta.

Lo cierto es que su progresión en los últimos años es sobresaliente. Además del campeonato de Europa, también consiguió el de España el pasado mes de abril. Por eso, aunque Víctor se muestra prudente a la hora de plantearse sus objetivos, está en su mente el convertirse en jugador profesional. «Sé que es un camino muy difícil de recorrer. Hay posibilidades de que el año que viene sea profesional, pero no es algo que me quite el sueño. El paso lo voy a dar, pero cuando toque, no tengo presión por hacerlo», comenta.

SUS FRASES «Valoro el Programa de Golf Universitario como un apoyo fundamental que me ha ayudado a llegar hasta aquí» «El camino para llegar a competir como profesional es difícil, pero es un paso que daré cuando toque» «Combinar los estudios con el golf es algo a lo que estoy acostumbrado, lo hago desde hace tiempo» «Desde que tengo conciencia, siempre he estado en un campo de golf gracias a mi familia»

Sin embargo, Víctor no tiene prisa y cuida cada paso que da en su carrera, consciente de que lo mejor está por llegar y que el día a día es lo que va forjando a un deportista de élite. En un día normal, Víctor acude por la mañana a las clases en la facultad. Después de comer algo rápido, coge el coche y se desplaza hasta el Real Club de Golf de Guadalhorce. Allí entrena en las instalaciones de IH Golf Academy y en el campo. Y a las siete de la tarde vuelve al campus universitario, al gimnasio, donde continúa su rutina de ejercicios durante una hora y media. «Tengo que trabajar duro en el apartado físico porque cada vez las temporadas serán más duras y necesito más fondo», sentencia.

Otro aspecto que trabaja con la misma constancia Víctor es uno que atañe a la propia carrera que está estudiando y que es un factor determinante para los deportistas, y es el psicológico. «La psicología me ha ayudado mucho en el último año, pero no ha sido por mi propia inmersión. El trabajo con Rocío Pomares durante estos años está siendo muy bueno, hemos mejorado mucho el apartado mental en el campo y en los entrenamientos», afirma Víctor, quien da la clave para compaginar sus estudios y su carrera como golfista: «El combinar los estudios y el golf es algo a lo que estoy acostumbrado, llevo muchos años haciéndolo. Es verdad que es más difícil ahora, pero siendo organizado con el tiempo y disciplinado, se puede llevar todo hacia adelante».

Aunque el golf se suele asociar con la individualidad, muchas de las alegrías que ha vivido Víctor ha sido en los campeonatos por equipo, algo que disfruta especialmente. «Este año ganamos el Campeonato de Europa por Naciones en Austria y creo que hasta ahora ha sido la mejor experiencia de mi vida. Es muy entretenido jugar con tus compañeros en modalidad de dobles. Con Andalucía he ganado bastantes Campeonatos de España desde pequeño y los recuerdo con mucho cariño», rememora.

También recuerda con especial cariño cómo desde pequeño y gracias a su familia daba sus primeros pasos en el mundo del golf. «Desde que tengo consciencia, siempre he estado en un campo de golf, porque mis padres y mi hermano mayor empezaron a ir a RCG Córdoba desde antes de que naciera. Puedo decir que me he criado allí, recuerdo estar desde muy pequeño en el campo de golf, salir con mi madre al campo, cansarme rápido y subirme en su bolsa o ir a campeonatos por toda España con mi padre y mi hermano desde pequeño», explica Víctor, que muestra el mayor de sus agradecimientos a sus seres queridos: «Ha habido muchos sacrificios por parte de mi familia desde hace mucho tiempo».

Admirador de Rory McIlroy y de su propio hermano, también ligado al golf, a Víctor todavía le queda tiempo para disfrutar de sus series favoritas entre viaje y viaje. Celebra las iniciativas federativas, como la de la RFAG con el programa de 'Golf Joven' y su meta a corto plazo la tiene clara: «Seguir trabajando en la misma línea mental y técnicamente».