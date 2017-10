COSTA DEL GOLF Tiger Woods no descarta la retirada Tiger Woods se tira al suelo por sus dolores de espalda durante un torneo. :: afp Sus problemas personales y de espalda le impiden competir desde diciembre ALEJANDRO DÍAZ Viernes, 6 octubre 2017, 01:03

málaga. «Esto va a llevar mucho tiempo». Así de contundente se mostró Tiger Woods al ser cuestionado en rueda de prensa por la recuperación de la última operación a la que se sometió el pasado mes de abril para recuperarse de sus problemas de espalda, que le mantienen apartado desde diciembre de 2016 de los campos de golf, pero cuyo calvario se prolonga durante los últimos años, en los que pasó de ser el número uno mundial a hundirse en el ránking.

Woods comenzó el año esperanzado con recuperar el nivel y volver a competir. De hecho, anunció su participación en algunos torneos de primavera, con el objetivo de llegar en plena forma al Masters de Augusta. Pero todo se volvió a torcer: los dolores se agudizaron y canceló toda su agenda para someterse a una nueva microdicectomía en la espalda. Aunque la operación fue un éxito en principio, la rehabilitación es muy compleja.

Prueba de ello fue su detención a finales del pasado mes de mayo por conducir bajo los efectos de la fuerte medicación a la que se sometía para paliar los dolores que padecía y que ahora parece que comienzan a remitir. Así se desprende de un post que publicó el ex número uno en su blog personal. «Me siento bien y fuerte. Es bonito vivir sin dolores de nuevo. Estoy durmiendo mucho mejor porque ya no siento el dolor que me bajaba antes por la pierna y eso hace un mundo de diferencia», explica Tiger Woods en el mismo.

El jugador explicó en su blog personal que se estaba recuperando y que ya había vencido al dolor que le provocaba la lesión Su versión varió solo unos días después, cuando reconoció en una rueda de prensa que no sabía qué le deparará el futuro

Parecían palabras alentadoras para sus fans. «Estoy empezando a pegar a la bola algo más largo, unas 60 yardas. No he podido hacer un 'swing' completo desde que pasó por el quirófano en abril, pero continúo 'chipeando' y pateando a diario», detalla Woods, quien también afirma que se entrena seis días a la semana. «Alterno la cinta de correr con la bicicleta, la natación y las pesas. Estoy recuperando el tono muscular, pero no estoy en forma para el golf todavía. Eso va a llevar mucho tiempo», añadió.

A pesar de ello, Woods quiere seguir ligado al golf a primer nivel como puede. Prueba de ello fue su experiencia como vicecapitán del combinado estadounidense en la pasada Ryder Cup celebrada en Hazeltine. Este mismo puesto ocupó el pasado fin de semana en la Copa de Presidentes, que enfrentó a un combinado norteamericano contra otro formado por el resto del mundo.

Fue precisamente en la rueda de prensa previa a dicho torneo cuando Woods se mostró más pesimista que nunca e incluso dejó entrever que nunca volverá a competir al máximo nivel, lo que muchos han interpretado como una posible retirada de la primera línea del golf. El Tigre admitió que podría no volver a jugar golf a causa de las múltiples cirugías a las que se ha sometido por cuenta de sus problemas de espalda. Ante la pregunta de si es posible que no vuelva a competir, el golfista de 41 años respondió: «Sí, definitivamente. Tomará tiempo saber si estoy avanzando en mis capacidades y no hay ninguna prisa».

El optimismo moderado que había mostrado días antes en su blog personal, se tornó pesimismo el pasado jueves. «No sé qué me deparará el futuro. Me encantaría volver a los torneos y ser un adversario potente para los chicos, pero no sé qué ocurrirá con mi lesión y la recuperación». El deportista, incluso, mostró dudas sobre si podría hacer equipo con Fred Couples, Davis Love y Jim Furyk como asistentes de Steve Stricker en la Copa de Presidentes. «No sabía si iba a poder estar aquí, porque no podía montar un carrito de golf. El balanceo me lastimaba mucho. Ya todo ha pasado, lo cual es fantástico. Sigo entrenando, me estoy fortaleciendo. Pero no tengo ejercitados mis músculos del golf porque obviamente no estoy haciendo nada relacionado con este deporte», precisó Woods.