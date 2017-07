Spieth gana el Abierto Británico, y Cabrera Bello acaba cuarto

southport (reino unido). El golfista estadounidense Jordan Spieth logró la victoria en la 146ª edición del Abierto Británico, disputado la pasada semana en el recorrido de Royal Birkdale, en la costa noroccidental de Inglaterra, para sumar su tercer título en un grande.

Spieth (-12) tropezó en los primeros compases de su última ronda, en la que llegó a ponerse por detrás de su compatriota Matt Kuchar (-9). Cuando parecía que la jarra clarete se le iba de las manos, el joven golfista texano se repuso y metió tres prodigiosos 'birdies' y un 'eagle' en los últimos hoyos.

Con su victoria en el Open Británico, el joven jugador, ganador del Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos de 2015, repite la hazaña del legendario Jack Nicklaus ganando tres de los cuatro grandes antes de los 24 años, que cumplirá la próxima semana.

Además, el grancanario Rafa Cabrera Bello, que venía de ganar el Abierto de Irlanda, terminó cuarto y se anotó dos rondas de 67 golpes y una última de 68 para terminar con -5, a siete de Spieth. «He estado luchando en un día duro y con las difíciles posiciones de bandera de un domingo», dijo un Cabrera Bello, que ha logrado su mejor resultado de los 16 grandes y seis Open Británicos que ha disputado.

El canario terminó muy por delante de sus compatriotas Sergio García (+2), ganador del Masters de Augusta de 2017, y Jon Rahm (+3). «Hace falta mucha práctica en los links. Seguro que seguirá pasando, pero a ver si aprendo de ello», dijo Rahm acerca de su segunda participación en el Open Británico, donde paso el corte por los pelos el año anterior. «No me he encontrado cómo en ningún momento», dijo García, que participaba en su 74º grande seguido y su 21º Open Británico, donde se estrenó con 16 años en Royal Lytham and Saint Annes en 1996.