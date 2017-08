SERGIO GARCÍAUna oportunidad perdida en su mejor temporada Jueves, 3 agosto 2017, 00:09

Es el año de su carrera y es su 'major' favorito, pero no ha podido ser. Sergio García no encontró en Royal Birkdale ni las sensaciones ni el juego que le llevaron al triunfo en Augusta y despidió un discreto British Open en el puesto 37 de la clasificación después de una última vuelta de 72 (+2) que le dejó con un global de +3. Es la peor clasificación del español desde 2012, cuando no pasó el corte. En las últimas siete ediciones había conseguido terminar entre los 10 primeros. Se tuvo que conformar con el 'top 50'.