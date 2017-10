Sergio García aspira a revalidar el título en Valderrama frente a los grandes golfistas internacionales Representación española en el Andalucía Valderrama Master. El deportista lidera la Armada española en el torneo Andalucía Valderrama Master, cita que espera llegar a más de 400 millones de hogares SUR Miércoles, 18 octubre 2017, 12:09

En Valderrama ya calientan los palos. Jugadores que han hecho historia en el circuito europeo y jóvenes que van a dar mucho que hablar en los próximos años en el golf se dan cita desde este jueves en el Andalucía Valderrama Masters, donde el español Sergio García defenderá el título ante un nutrido grupo de rivales.

Entre ellos un total de diecisiete españoles tomarán parte en el Andalucía Valderrama Masters-Fundación Sergio García: José Mari Olazábal, Sergio García, Jon Rahm, Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui, Álvaro Quirós, Carlos Pigem, Gonzalo Fernández-Castaño, Samuel del Val, Marcos Pastor, Alejandro Cañizares, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Eduardo de la Riva, Pep Anglés, Álvaro Velasco y Jordi García Pinto.

Hasta cinco ganadores de Grandes se encuentran en el Real Club Valderrama justo cuando se cumplen 20 años de que el campo andaluz acogiese la Ryder Cup y en una edición que espera "llegar a 400 millones de hogares en todo el mundo”, como adelantó José María Zamora, director del torneo del European Tour. Junto a los españoles Sergio García (Masters de Augusta 2017) y José María Olazábal (Masters de Augusta 1994 y 1999), podremos ver a Padraig Harrington (Open Británico 2007 y 2008, US PGA Championship 2008), Danny Willet (Masters de Augusta 2016) y Martin Kaymer (US PGA CHampionship 2010 y US Open 2014).

Valderrama recibe también a varios jugadores que ya cuentan con una victoria esta temporada como el inglés Matt Wallace, vencedor en el Open de Portugal, los italianos Edoardo Molinari (Trophee Hasan II) y Renato Paratore (Nordea Masters); el norteamericano Julian Suri (Made in Denmark); el francés Romain Wattel (KLM Open Holanda) o el argentino Andrés Romero (BMW International Open).

El sueco Robert Karlsson es otro de los grandes nombres que ha congregado el Andalucía Valderrama Masters-Fundación Sergio García. Fue número uno de Europa en 2008 y cuenta con once títulos del circuito, esta temporada logró un tercer puesto en el British Masters hace solo dos semanas. Karlsson encabeza la representación sueca que incluye otros grandes nombres como Peter Hanson, Niclas Fasth o Johan Edfords.

Entre los ingleses, habrá que seguir de cerca a Andrew Johnston, ganador del Open de España el año pasado en este mismo escenario en unas condiciones durísimas; a Matt Wallace, que llega a Valderrama tras una sensacional semana en Italia donde terminó en cuarto lugar o a ganadores del circuito como James Morrison, Andy Sullivan, Lee Slattery o Robert Rock.

El danés Søren Kjeldsen suele disfrutar en Valderrama, un campo en el que ha cosechado buenos resultados. Ganó el Volvo Masters de 2008, fue segundo empatado en el Andalucía Valderrama Masters de 2010 y cuarto empatado en el Open de España el año pasado. Dos de sus cuatro títulos del circuito los ha ganado en Andalucía, el Volvo Masters y el Open de Andalucía 2009.

El irlandés Shane Lowry, ganador del WGC – Bridgestone Invitational 2015; el italiano Mateo Manassero; el holandés Joost Luiten, segundo clasificado el año pasado en el Open de España; los galeses Bradley Dredge y Jamie Donaldson o los franceses Raphaël Jacquelin y Grègory Bourdy, harán las delicias del numeroso público que a buen seguro acudirá a Valderrama a disfrutar del mejor golf europeo.

«Un campo que te exige mucho»

Sergio García se ha mostrado encantado con el torneo: “Valderrama me encanta. Es un campo que te exige mucho, te hace pensar y mantener la concentración desde que te colocas en el tee del uno. Tienes que poner la bola en el sitio correcto y requiere paciencia, sabes que vas a cometer algún error pero deben ser los mínimos. Creo que todos lo jugamos con mucho respeto”.

Para Álvaro Quirós este campo lo lleva al límite. “Valderrama no es un campo para pegadores, como es mi caso, ya que te exige pensar en el segundo golpe para dejar la bola en el sitio correcto. Disfruto mucho entrenando aquí aunque eso no quiere decir que no sufra, al contrario, me lleva al límite y me obliga a esforzarme al máximo en mantener la concentración y a ser paciente. Valderrama es un orgullo, un campazo”, detalló Quirós.