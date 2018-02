COSTA DEL GOLF Ni la rodilla frena a Jiménez Jiménez completó el torneo pese a los problemas físicos. :: sur El malagueño, de 54 años, coquetea con el liderato en Dubái hasta verse mermado por una lesión ALBERTO GÓMEZ MÁLAGA. Miércoles, 7 febrero 2018, 01:48

No hay golfista en el mundo que mantenga tanta ilusión como Miguel Ángel Jiménez. Lo ha vuelto demostrar en el inicio de esta temporada, con 54 años. El malagueño llegó a situarse en quinta posición provisional del prestigioso Omega Dubai Desert Classic, a tres golpes del galés Jamie Donaldson. A Jiménez, que compite contra jóvenes a los que dobla la edad, solo le frenó la rodilla. Acabó la tercera ronda mermado por problemas físicos. Todas las vueltas del malagueño fueron por debajo de 70 golpes: 66, 68 y 69, respectivamente. La última, -3, no fue satisfactoria. A mitad de recorrido llevaba -4, pero la rodilla empezó a fallarle. Jiménez se rompió esa rodilla derecha en diciembre de 2012 esquiando en Sierra Nevada y estuvo de baja cuatro meses tras pasar por el quirófano. «Tengo ahí dos clavos de la operación y alguna vez me había molestado el músculo que está un poco más abajo, pero nunca me había dolido de esta manera y por dentro. Creo que se ha ido agravando durante la ronda al andar por la arena», decía en declaraciones al portal Tengolf al acabar la vuelta el malagueño.

El chino Haotong Li salió como líder en la última jornada, pero con un solo golpe de ventaja sobre el dos veces ganador del torneo, el norirlandés Rory McIlroy, que le pisaba los talones. Li llegó con veinte golpes bajo el par del campo lo que le permitía aspirar a romper el récord establecido en 22 por el danés Thomas Bjorn en 2001. De entre los españoles, el mejor es Rafa Cabrera-Bello, que se superaba a Jiménez y se aupaba en la séptima plaza, a seis golpes del líder, junto a otros siete jugadores. Jiménez figuraba como decimoquinto a siete golpes y Sergio García aparecía en el puesto 27, a nueve golpes, como el también malagueño Alejandro Cañizares, que hizo una tarjeta de 70 golpes para mantenerse con -11.

Jiménez aterrizaba en Dubai el lunes a las ocho de la noche después de un vuelo directo de catorce horas desde Seattle y otro previo de cinco horas desde Hawai. En total, 19 horas de vuelo y, redondeando con los trámites aeroportuarios y el enlace en Seattle, más de un día de traslado. Pero el martes por la mañana ya estaba estirando y calentando en la calle de prácticas con su modo inconfundible de hacerlo, tan elástico como siempre. Hasta 43 jugadores en competición no habían nacido cuando Jiménez hizo el primer hoyo en uno en competición del Emirates Golf Club.

'El Pisha' acaba en el 'top 20' de la tabla tras llegar a ocupar la quinta posición provisional, antes de sus problemas de rodilla «Nunca me había dolido de esta manera y por dentro», explica de la lesión en la pierna que se partió en 2012

Finalmente, Haotong Li se impuso en la ronda final tras un duelo magnífico ante Rory McIlroy. El jugador chino, de 22 años, es el primer asiático que vence en esta cita del Circuito Europeo. Li aguantó la presión como los grandes campeones. Los dos momentos claves del desenlace del torneo fueron el 'birdie' del hoyo 15 de Li, embocando un gran 'putt' desde fuera de 'green', y el 'bogey' de McIlroy en el 16 tras fallar la salida. Rafa Cabrera acabó sexto y Jiménez se mantuvo en el 'top 20', un resultado que sabe a gloria.