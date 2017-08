JON RAHMUna mala tercera jornada que marcó el resto del torneo Jueves, 3 agosto 2017, 00:09

El vasco conoció en la tercera jornada del Open la cara dura de este torneo, con una vuelta al par, un birdie y un bogey, y gran cantidad de putts que no quisieron entrar. Jon no escondió su frustración: “Ha sido una vuelta horrible”. A pesar de ello, el jugador vasco no bajó los hombros y salió a la última jornada a intentar la machada. No pudo ser, pero su su actuación le valió entrar dentro del 'top 50' y para nada empaña el imparable ascenso de un jugador que hace no mucho era amateur.