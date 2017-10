Jon Rahm paga la novatada en Valderrama

Valderrama no perdona. El trazado gaditano, uno de los campos de golf más icónicos del mundo, se ha convertido en una auténtica odisea para los participantes del Andalucía Masters, perteneciente al Circuito Europeo. Incluso Jon Rham, número cinco del mundo y gran favorito del público junto a Sergio García, ha claudicado ante los vericuetos del recorrido costasoleño. El golfista vasco, que en apenas quince meses como profesional ha irrumpido de forma brillante en el olimpo deportivo, ha sido víctima de su propia ansiedad. Irreconocible, ha entregado una tarjeta de 75 golpes, cuatro sobre par, en la segunda jornada del torneo, un resultado que, sumado al tres sobre par del primer día de competición, lo deja fuera del corte, sin acceso a las dos rondas finales que tendrán lugar este fin de semana.

Rahm, que antes de Valderrama solo había fallado dos cortes en toda la temporada, ha comparecido cabizbajo ante los medios de comunicación, superado por las ganas de hacerlo bien en el primer torneo que disputaba como profesional en España: «Duele el resultado. Era una semana especial y quería jugar bien. Es una pena que sea una de las tres semanas del año en las que no he jugado bien, pero se me pasará. El próximo año volveré con más experiencia». El prometedor golfista, de 22 años, ha reconocido el cariz psicológico de una actuación irregular, lejos de su buen estado de forma: «Ha sido un tema mental, me he puesto demasiada responsabilidad. Sabía las ganas que tenía la gente de que yo jugara bien y le he dado mucha importancia a cada golpe. Normalmente juego para mí, para ser feliz, pero esta vez ha sido diferente porque jugaba para vosotros, y no ha fluido». Rahm se lleva de Valderrama una sentida ovación del público en el hoyo uno: «Ha sido un momento bonito, aunque me costaba sonreír por la racha que llevaba».

Tampoco todo un doble ganador de Augusta como José María Olazabal ha conseguido billete para las dos últimas vueltas. ‘Chema’ ha encontrado mejores sensaciones hoy, uno sobre par, pero los 77 impactos de la primera jornada le habían puesto muy cuesta arriba el torneo. Mejor suerte ha corrido Sergio García, que ha hecho par y, aunque ha perdido el liderato provisional conseguido ayer, se queda a un solo golpe del holandés Joost Luiten, el protagonista de la jornada tras un espectacular albatros (tres golpes menos) en el hoyo once, par cinco. Luiten metió la bola con hierro 4 desde 208 metros para regalar el golpe del torneo, uno de los mejores que se han dado nunca en Valderrama. El público ha respondido con hasta tres ovaciones. Entre la incredulidad y la alegría, el holandés se ha colocado líder en solitario.

García comparte segunda plaza con Scott Jamieson y Robert Rock, todos a un único golpe de Luiten, un escenario que deja abiertas todas las posibilidades este fin de semana. Pablo Larrazábal, en octava posición de la tabla provisional, continúa como segundo mejor español pese a una vuelta irregular de 73 golpes, dos sobre par. Después de competir, el jugador catalán ha estado practicando su ‘drive’, consciente de que se ha convertido en su gran caballo de batalla esta semana: «Sé cuál es el problema y a ver si mañana podemos jugar bien y meternos en la lucha por la victoria el domingo, que es lo que me divierte». Más atinado ha estado hoy el malagueño Alejandro Cañizares, que ha finalizado con 70 golpes, uno bajo par, para pasar el corte y colarse entre el ‘top 25’ de la tabla, el tercer mejor resultado de la 'Armada' tras García y Larrazábal. También han pasado el corte Adrián Otaegui, Pep Anglés, Jorge Campillo y Carlos Pigem.