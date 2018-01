COSTA DEL GOLF «Quiero jugar toda la temporada» Tiger Woods durante su reaparición el pasado mes de diciembre en Bahamas. :: sur Tiger Woods confirma su intención de volver a los campos de forma definitiva ALEJANDRO DÍAZ Jueves, 4 enero 2018, 01:07

mÁLAGA.Tiger Woods confirmó que disputará el Genesis Open en Riviera CC entre el 15 y el 18 de febrero. Será su reaparición en el Circuito Americano tras la buena sensación que dejó en el Hero World Challenge, que supuso su regreso al golf competitivo después de casi un año apartado por problemas físicos. Woods dio a conocer esta noticia a través de su blog personal, en una entrada en la que hizo balance del año que finalizó la pasa semana. El ex número 1 del mundo explica que su recuperación ha sido «lenta y tediosa», pero que el esfuerzo ha merecido la pena.

Su actuación en Bahamas, donde terminó en novena posición, le dejó muy buen sabor de boca por cómo jugó y, especialmente, por cómo respondió físicamente. «Lo más bonito fue ver que después de 27 hoyos tenía la posibilidad de ganar el torneo», reconoció Woods, que confesó que apenas tuvo un mes para preparar el Hero World Challenge. Después de aquel torneo, subrayó, se tomó una semana libre antes de retomar los entrenamientos. «La mayor sorpresa para mí fue encontrarme liderando el torneo después de 27 hoyos. Sabía que estaba cerca tras el 'eagle' del 9 y fue bonito verse ahí de nuevo después de tanto tiempo. No tengo palabras para decir lo que he echado de menos esto. Aprovecho para agradecer al CEO de Hero por su apoyo en el torneo. Rickie Fowler fue un justo ganador», sentenció.

Ahora, explicó, se encuentra más fuerte todavía que entonces. Aunque el texto rezumaba optimismo, Woods no anticipó sus planes de futuro más allá del Genesis Open. «Estoy progresando y tratando de llegar al punto en el que pueda soportar una buena carga de trabajo. Me encantaría poder disputar un calendario completo en 2018, pero no sé lo que va a suponer para mí disputar dos torneos seguidos», explicó. «Ojalá pudiera saber ahora qué torneos voy a poder disputar».

Woods comentó que su 'swing' es más corto que antes y que ya no puede rotar tanto como antaño, pero que le sorprendió ver lo explosivo que puede ser. De hecho, aseguró que ha ganado más de un palo completo de distancia con respecto a cuando decidió retirarse temporalmente, aunque de lo que más orgulloso se sentía de su juego en el Hero World Challenge fue de lo bien que pateó. «Mi espalda está como está y es hasta donde puedo llegar, aunque me sorprendió lo explosivo que fui. Y sobre todo, lo bien que pateé. Había practicado bien en casa, pero cuando estás en un torneo con adrenalina en el cuerpo es muy diferente. Agradezco mucho poder jugar otra vez de manera competitiva al golf. Han sido diez meses muy duros en los que apenas he podido caminar y a veces he necesitado ayuda para salir de la cama», destacó el ex número uno.

Woods también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que le han apoyado durante todo este tiempo. Jugadores de la talla de Rory McIlroy han mostrado siempre sus respetos y admiración por Tiger, de quien el propio jugador norirlandés salió en defensa cuando se especulaba con su retirada y dejó bien claro que para él Woods no tenía nada que demostrar a nadie en el mundo del golf, ya que lo había dado y conseguido todo, y su nombre ya pasaría a la historia.

Tiger Woods cuenta, asimismo, con grandes amigos dentro del mundo del deporte, ajenos al golf. Es el caso de la estrella del equipo de la NBA Kobe Bryant, jugador histórico de los Lakers y que ha estado cerca en todo momento del ex número uno de la clasificación mundial de golf. Para él también tuvo Woods unas palabras especiales de agradecimiento: «Enhorabuena también a Kobe Bryant por la camiseta retirada. Soy fan de los Lakers desde que era niño y seguramente es el mejor jugador de la historia», concluyó Woods.