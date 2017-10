PRIMER TRIUNFO EN UN TORNEO NACIONAL Viernes, 6 octubre 2017, 01:02

Manu Ballesteros se mostró entusiasmado con su primera victoria en un torneo nacional. «He jugado muy bien toda la semana, pegando buenos 'drives' y pateando muy bien», declaró el ganador, que sentenció: «El último 'putt' me he sorprendido a mí mismo porque estaba, incluso, demasiado tranquilo; lo normal es que estuviera temblando. La mala suerte la ha tenido Sebastián que se le ha quedado la bola hundida en el búnker. Y he sabido aprovechar mi oportunidad al final».