COSTA DEL GOLF Otaegui estrena palmarés Adrián Otaegui posa con el que supone su primer título de un torneo oficial del Circuito Europeo. :: getty images El jugador donostiarra, de 24 años, se impone en el Paul Lawrie, perteneciente al Circuito Europeo ALEJANDRO DÍAZ Viernes, 8 septiembre 2017, 00:44

málaga. El golf español está de enhorabuena. El donostiarra Adrián Otaegui se adjudicó el pasado mes de agosto su primera victoria en el Circuito Europeo, al hacerse con el triunfo del Saltire Energy Paul Lawrie Match Play celebrado en Alemania, concretamente en el club de Bad Griesbach. Otaegui, de 24 años, superó en la final al alemán Marcel Siem en un partido que quedó zanjado en el hoyo 17. «Estoy feliz, muy, muy contento. Llevaba tiempo pegándole bien a la bola y esta semana he jugado realmente bien los seis partidos», declaró Otaegui, y añadió: «Ganar mi primer título del Tour Europeo en el 'Paul Lawrie Match Play' hace que todavía sea más especial».

El jugador guipuzcoano, de 24 años, venció en la final a Siem por 2 y 1 en un partido que terminó en el hoyo 17. «Empecé a sentir presión pero intenté ser paciente y mantenerme concentrado. Siempre me ha gustado jugar 'match-play', es la modalidad más atractiva y decidí seguir luchando hasta el final. El 'birdie' del diez y el siguiente en el once dieron la vuelta a la situación y a partir de ahí, me sentí más cómodo y empecé a disfrutar», explicó el jugador donostiarra.

El alemán tenía dos hoyos de ventaja a falta de cinco, pero Otaegui ganó cuatro seguidos y terminó por imponerse. «En el 16 me puse por delante por primera vez, y en el 17, con viento en contra, pegué un buen hierro seis a unos seis metros, más o menos la misma distancia que tenía Marcel; yo pateaba primero, fue derecha al hoyo, ¡y la metí! La sensación fue increíble. Llevaba mucho tiempo esperando este momento y estoy feliz», sentenció.

Antes, en la ronda de semifinales, Otaegui batió al también español Alejandro Cañizares por un rotundo 6 y 5. Otaegui ya brilló este año en el Open de Francia, en el que luchó por el liderato y acabó en la séptima plaza. «He estado cerca de conseguirlo varias veces, llegar hasta donde hoy estoy ha sido complicado», concluyó Otaegui que, tras la victoria, decidió tomarse dos semanas de descanso a pesar de que tenía previsto competir en esas fechas. El jugador español también tuvo, durante su comparecencia, palabras de agradecimiento para alguno de sus ídolos en el mundo del golf, como 'Seve' Ballesteros, José María Olazabal y Sergio García.

Gran año de la Armada

Adrián Otaegui amplió así la feliz temporada de los golfistas españoles en la presente campaña, ya con siete títulos entre los dos principales circuitos del mundo, el americano y el europeo. El vasco, que ocupa actualmente la plaza 282 del ránking mundial, es el quinto campeón español de la temporada: Sergio García (Dubai Desert Classic, Masters), Jon Rahm (Farmers Insurance Open, Irlanda), Álvaro Quirós (Italia) y Rafa Cabrera (Escocia) son los otros campeones españoles del año.