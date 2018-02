COSTA DEL GOLF Olazabal cumple 52 años con la vista puesta en el Circuito Sénior Olazabal se ha enfundado hasta en dos ocasiones la chaqueta verde que distingue a los ganadores del Masters de Augusta. :: sur El vasco, doble ganador de Augusta y capitán europeo en la épica remontada europea de la Ryder 2012, se sobrepone a sus molestias ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 7 febrero 2018, 01:49

Nacido en Fuenterrabia, Guipúzcoa, en febrero de 1966, José María Olazabal acaba de cumplir 52 años con la mirada puesta en su recuperación y en una posible incursión en el Circuito Sénior, sin descartar algunos torneos del Circuito Europeo. Cuenta en su brillante currículo deportivo con dos Masters de Augusta, la punta de lanza de una treintena de victorias en diversos torneos de carácter profesional del más alto nivel. Además, a finales de septiembre de 2012 asumió con enorme éxito la capitanía en el histórico triunfo de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup, liderando una victoria épica labrada a través de una remontada milagrosa que pasará a los anales de esta competición, la tercera con mayor repercusión mediática en todo el mundo tras los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol.

La exitosa relación de José María Olazabal con la Ryder Cup viene de antiguo -cuatro triunfos en siete participaciones entre jugador y capitán-, hasta el punto de que está considerado, junto a Severiano Ballesteros, la mejor pareja en la historia de este histórico torneo, una afirmación avalada por sus 11 triunfos en 13 partidos. Miembro del Salón de la Fama del Golf desde 2009, Olazabal es el único español, también junto a Severiano Ballesteros, que pertenece a este selecto club que reúne a los mejores golfistas de todos los tiempos.

Al margen de estas importantísimas consideraciones deportivas, el vasco constituye un ejemplo como persona. No en vano, su elección como capitán del equipo europeo en la pasada Ryder Cup supuso un proceso de apoyo unánime e indiscutido por parte de jugadores, instituciones y medios de comunicación del mundo entero, que valoraron esas señas de identidad (respeto a las reglas, al rival y al público en general) que caracterizan desde siempre la trayectoria deportiva y humana de Olazabal.

Atendiendo a estas consideraciones, una dimensión humana y una exitosa trayectoria deportiva reconocida unánimemente, la Real Federación Española de Golf, con el aval de todas las federaciones autonómicas de golf y demás estamentos del mundo del golf español en general, presentó su candidatura a los Premios Príncipe de Asturias para el Deporte, que finalmente conquistó en 2013. La trayectoria deportiva de Olazabal deja lugar a pocas dudas. Sus 23 títulos en el Circuito Europeo, sus victorias en Estados Unidos y en Asia y su sensacional trayectoria amateur han sido eclipsados por sus éxitos en dos competiciones que han marcado su vida: el Masters de Augusta y la Ryder Cup.

En 1994, el campo Augusta National presentaba los 'greenes' más complicados que se recuerdan. Tanto es así que el alemán Bernhard Langer, ganador el año anterior, aseguraba no haber visto «nunca los 'greenes' tan duros durante cuatro días». El célebre recorrido norteamericano parecía «un campo lleno de trampas», sentenció el golfista germano. Tras dos días de liderazgo de Larry Mize, un guipuzcoano de 28 años se situaba en disposición de convertirse en el segundo español, tras el gran Severiano Ballesteros, en enfundarse la chaqueta verde como ganador del Masters de Augusta. Esa misma noche, 'Seve' le esperaba hasta las once en el apartamento que ocupaba el jugador vasco en las inmediaciones del club y le haría llegar una confesión llena de sinceridad y alivio: «Ya no seré yo el único español que porte con la carga de haberse vestido la chaqueta verde. A partir de ahora te toca llevar ese peso y ese honor sobre tus hombros».

Poco después, una lesión amenazó su carrera, pero el vasco se sobrepuso, como a buen seguro hará esta vez, ya cumplidos los 52 años.