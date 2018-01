NUEVO CAMBIO DE ENTRENADOR Jueves, 4 enero 2018, 01:05

Tiger Woods anunció que ha decidido prescindir del que era su entrenador, Chris Como, con el que ha estado trabajando los tres últimos años, y en medio de sus problemas físicos que apenas le han permitido jugar. «Desde mi cirugía he estado trabajando duro para reeducar mi cuerpo y mi 'swing' y lo he hecho, apoyándome en mis sensaciones y con la ayuda en los últimos años de Chris», explicó. «Aunque ahora, creo que lo mejor para mi es continuar mi camino por mi cuenta. Le agradezco a Chris Como todo el trabajo realizado y solo tengo respeto por su trabajo», dijo. Su ya ex técnico, Chris Como, le deseó toda la suerte del mundo. «Continuaré siendo un amigo cercano y un recurso para él», dijo. «Estoy muy entusiasmado con el futuro de Tiger, la industria del golf y los fanáticos de este deporte». Woods tuvo varios entrenadores muy importantes en su carrera, arrancó con Butch Harmon, desde 1996 hasta el 2003, con el que logró nada menos que ocho de sus 14 'majors'. A continuación se unió a Hank Haney, del 2004 al 2010. Tuvo otro más cuatro años, Sean Foley (2010-2014) y el último, Chris Como, le ha durado tres años, con el que empezó a trabajar en noviembre del 2014.