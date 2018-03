Muñoz: «Me he dado cuenta de que soy mucho más que una golfista» La jugadora malagueña acumula seis títulos, entre ellos las dos últimas ediciones del Open de España y el prestigioso Sybase Match del LPGA. :: sur La malagueña arranca la temporada «con buenas sensaciones» tras rozar el 'top 10' en dos de los tres torneos que ha disputado ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 7 marzo 2018, 00:18

Azahara Muñoz continúa en búsqueda de su mejor versión. La jugadora malagueña ha arrancado el año «con buenas sensaciones» en los tres torneos que ha disputado hasta ahora: el Pure Silk de Bahamas, donde finalizó undécima, el Honda de Tailandia, donde acabó entre las quince mejores, y el Abierto de Australia, donde quedó relegada a la plaza 74 tras una mala penúltima jornada. Pese a este último contratiempo, la sampedreña salió al campo en el último día de competición «como si no hubiera pasado nada», cerrando uno de sus torneos favoritos con mejores vibraciones de las esperadas. La malagueña encara ahora uno de los tramos más duros del año y estará siete semanas seguidas fuera de casa.

La golfista andaluza rozó el 'top 10' en dos de los tres primeros campeonatos que ha disputado esta temporada, un resultado que la anima a seguir entrenando para regresar a los veinte primeros puestos de la clasificación mundial, donde ya ha estado presente. Su semana en Bahamas fue magnífica: «Estoy muy contenta con mi juego. El trabajo de pretemporada está dando sus frutos y lo bueno es que tengo ganas de más». Muñoz se muestra «agradecida de la vida que tengo, de mi familia y de todas las cosas que vivo a diario haciendo lo que más me gusta».

La malagueña ya cerró el año pasado con optimismo. «He aprendido muchísimo y soy más feliz que nunca. Siempre me he juzgado dependiendo de cómo juego al golf, pero por fin me he dado cuenta de que soy mucho más que una golfista», explicaba en redes sociales: «Soy hija, hermana, sobrina, prima, esposa, amiga... No puedo estar más agradecida a Dios por todo lo que me ha dado en esta vida y por todo lo que los míos me quieren independientemente de si gano o no. En este juego llamado vida llevo ganando 30 años».

Comenzó a jugar al golf «por casualidad» y años después, cuando ya era una de las mejores del mundo, celebró su primer título del Circuito Americano con una barbacoa en familia. Poco o nada hay en Azahara Muñoz de los delirios de grandeza tan comunes entre las estrellas del deporte, aunque cada semana aparezca en la parte alta del 'ranking' y sus ganancias en premios superen los cinco millones de dólares. La jugadora malagueña, ganadora de las dos últimas ediciones del Open de España, tumba el viejo cliché de que el golf femenino es cosa de niñas ricas. En Río de Janeiro, harta de pelear contra los tópicos, la sampedreña dio con sus declaraciones un golpe en la mesa antes de convertirse en la primera golfista española que disputaba unos Juegos Olímpicos: «La gente tiene que cambiar el chip. Jugar al golf es más barato que salir de fiesta. Antes sólo lo practicaba gente que tenía suerte, pero ahora basta con ver a las españolas que estamos aquí; ninguna viene de familias privilegiadas. Mis padres son maestros».

Muñoz es una jugadora forjada en Estados Unidos, donde las universidades ofrecen muchas más facilidades que en Europa para los deportistas de élite. Allí existen fechas alternativas a los exámenes que coinciden con torneos, organizan competiciones por equipos y los campos son más complicados, ventajas que decantaron la balanza cuando la malagueña tuvo que elegir entre seguir en España o marcharse al extranjero. Graduada en Psicología y diplomada en Empresariales por la Universidad de Arizona, Muñoz no dio el salto al profesionalismo hasta 2009, cuando tenía 21 años. Podría parecer tarde para comenzar una carrera deportiva, pero una de las características que convierten el golf en un deporte tremendamente popular es la posibilidad de disputarlo a cualquier edad.

Muñoz alterna los circuitos europeo y americano y suma seis títulos, entre ellos el Sybase Match.