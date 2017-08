«EL MEJOR GOLF DE MI VIDA» Jueves, 3 agosto 2017, 00:08

250 metros separaban a Rafa Cabrera Bello de su primer título en cinco años. Y en el desempate, justo cuando más lo necesitaba, contruyó el mejor golpe de este Abierto de Escocia. La bola rodó quedando lista para llevarle directamente al título. Había vencido así al ingles Shinkim en el desempate, en el día que, según confesó, jugó como nunca antes al golf: «He confiado mucho en mi mismo, no me he venido abajo, he pateado muy bien y he jugado el mejor golf de mi vida», afirmó un Cabrera Bello exultante tras la victoria.