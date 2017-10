COSTA DEL GOLF Luna Sobrón se impone en el Santander Golf Tour Luna Sobrón consiguió repetir victoria dentro del Santander Golf Tour. :: sur La jugadora balear sufre para conseguir una victoria que le da «mucha confianza para afrontar los próximos torneos» A. DÍAZ Viernes, 6 octubre 2017, 01:03

málaga. En la segunda y decisiva jornada de la prueba del Santander Tour celebrada en el Real Golf de Pedreña, Luna Sobrón salió del hoyo 18 seria y sin celebrar su segundo triunfo del año después de una cruel corbata en el compromiso final, y quien no hubiera estado siguiendo el torneo, podría haber pensado que ese golpe de más le había arrebatado el título. Esa mueca en absoluto fue de cara a la galería, ni evidenciaba un exceso de competitividad mal enfocado: era la reacción de una deportista que se toma muy en serio su trabajo. La plasmación en el campo de golf de un carácter muy especial.

Si en la primera vuelta de la prueba del Santander Tour todo le fue rodado, en la segunda la balear tuvo que hacer acopio de fortaleza mental para superar la presión impuesta por sus compañeras de partido, la francesa Céline Herbin y la escocesa Laura Murray. La principal amenaza, sobre el papel, era Herbin, jugadora local a todos los efectos y perfecta conocedora del campo, además de contar con un palmarés en el que figura el Open de Francia de 2017. Las previsiones se cumplieron y ambas jugadoras fueron intercambiando golpes en un día con algo de viento, pero que fue mejorando a medida que avanzaba la jornada.

Luna Sobrón superó un momento crítico a mitad de vuelta, donde encadenó una mala racha con el 'putt' que le llevó a desperdiciar alguna oportunidad clara de 'birdie' y a cometer un 'bogey' en el par 5 del hoyo 9 después de una corbata, pero después sacó a relucir ese carácter que también saltó a la vista en los momentos finales del torneo para acabar imponiéndose, no sin suspense, a Céline Herbin. «Estoy muy contenta y este triunfo me da confianza de cara a los próximos torneos. Ganar siempre es satisfactorio, pero es un reflejo del trabajo que estoy haciendo», resumió la española poco después de la entrega de premios.

A diferencia de la primera vuelta del torneo, durante la segunda balear tuvo bastante cerca a sus competidoras La próxima prueba del circuito será el Campeonato de España de profesionales que acogerá el Zaudín Golf

Sobrón también tenía claro dónde podía haber estado la clave de la vuelta, de nuevo apoyada en la fortaleza mental que demostró después de un mal momento. «A mitad de la vuelta, en el hoyo 9, he cometido 'bogey' después de equivocarme de palo en el tercer golpe y Céline ha hecho 'birdie'. Ese momento ha sido bastante crítico, pero me ha gustado la forma de llevarlo en el siguiente hoyo, un par 3 donde he pegado un buen golpe a green», aseguró la jugadora balear. Pese a no aprovechar ese 'birdie' en el 10, Sobrón ha vuelto a ordenar su vuelta y a cobrar ventaja, aunque el final le dejara cierto sabor agridulce.

Por detrás de Sobrón y Herbin, cerraron el podio la escocesa Laura Murray, que firmó su mejor papel en el Santander Tour, y Nuria Iturrios, que protagonizó una vuelta bipolar. La también balear comenzó la vuelta encadenando errores y llegaba al 'tee' del 9 con un +6 apabullante en la tarjeta, pero después se desmelenaba con un 'eagle' y cinco 'birdies' para ascender a una meritoria tercera plaza. Por último, cabe destacar la actuación de María Sierra, mejor amateur del torneo. La próxima prueba del Santander Tour será el Campeonato de España de Profesionales que se desplazará hasta Andalucía del 18 al 21 de este mes en el Zaudín Golf Club de Sevilla.