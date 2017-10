COSTA DEL GOLF. EL PERSONAJE DEL MES Llamado a dominar el golf mundial El jugador vasco todavía puede mejorar el actual quinto puesto que ocupa en el 'ranking' mundial. / EFE El español Jon Rahm causa sensación y confirma su condición de futuro número uno ALEJANDRO DÍAZ MÁLAGA. Viernes, 6 octubre 2017, 01:04

El golfista vizcaíno Jon Rahm terminó quinto en la FedEx Cup al concluir el Tour Championship, el torneo final del circuito estadounidense, empatado en el séptimo puesto. El golfista de Barrika acabó el torneo con -7, a cinco golpes del ganador, el estadounidense Xander Schauffele (-12), y a cuatro del ganador de los diez millones de la FedEx Cup, el también estadounidense Justin Thomas (-11).

Fue el momento elegido por Rahm para hacer balance de una temporada que le ha cambiado algo más que su proyección como deportista. «Si miro hacia atrás este año, no me puedo quejar de nada. He superado todas mis expectativas y hay tantas cosas de las que debo estar feliz», dijo Rahm, que se estrenó el PGA Tour con 11 torneos entre los diez primeros, uno de ellos una victoria: fue en el Farmer's Insurance a principios de la temporada. «Es un gran año. Es mi undécimo ' top ten' en el Circuito Americano... Qué se va a decir. Debo y tengo que estar contento por todo lo que he hecho», sentenció.

Rahm demuestra un nivel de exigencia propio de quienes tienen claro que llegarán a lo más alto. Prueba de lo es que analizó con cierta distancia lo que a todas luces es un éxito para quien no hace mucho era un jugador amateur. «La tónica de la semana es que no he conseguido despegar del todo. Pero al fin y al cabo ha sido un gran torneo y me he divertido», afirmó Rahm, que se anotó una de las escasas vueltas sin 'bogies' el segundo día, y concluyó los cuatro torneos finales del PGA Tour empatado en los puestos tercero, cuarto, quinto y séptimo.

El jugador vizcaíno, de tan solo 22 años, ya se exige como una de las grandes estrellas del 'ranking'

Con solo 22 años, Jon Rahm se encuentra en el quinto puesto del ránking mundial y tercero de la Race of Dubai, la clasificación del Circuito Europeo, uno por delante del canario Rafa Cabrera Bello y uno por detrás de su compatriota, el castellonense Sergio García (-6), que terminó en el décimo puesto del Tour Championship y el vigésimo primero de la FedEx Cup.

«Esta semana he jugado para ganar, pero tres golpes malos me han torturado y el campo no me ha perdonado nada», comentó García, que pasó por claroscuros, con impresionantes sucesiones de 'birdies' y errores que le pasaron factura en bastantes golpes. «Ha habido muchas cosas positivas y me he encontrado más cómodo», dijo el golfista de Borriol, ganador del Masters de Augusta de este año.

Mientras tanto, Jon Rahm se hace fuerte en el quinto puesto de la clasificación y se consolida como uno de los aspirantes a dominar el golf mundial en los próximos años. Rahm está más cerca del tercer clasificado, Hideki Matsuyama, que el sexto, McIlroy de él. Concretamente, Jon está a menos de 1,1 puntos del japonés y saca casi 1,3 a Rory. Además, ahora viene el final de la temporada europea, donde Rahm va a poder sacar muchos puntos. Sin siquiera cerrar la temporada, Rahm es más que el personaje del mes. Tal vez, el golfista del año.