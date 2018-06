Justin Thomas ya es número uno Thomas ha conseguido llegar al número uno con tan solo 25 años. / SUR El golfista norteamericano participará por primera vez en el Abierto de Francia ALEJANDRO DÍAZ MÁLAGA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:21

Justin Thomas está en racha. Ya es el nuevo número uno mundial con tan solo 25 años. Y su objetivo no parece otro que el de alcanzar cotas aún mayores. Hace unas semanas confirmó su participación en el próximo Abierto de Francia, torneo del Circuito Europeo de golf que se disputará del 28 de junio al 1 de julio en Le Golf National, en Versalles (París), recorrido que acogerá casi tres meses después la Ryder Cup entre Europa y Estados Unidos.

Está claro que Thomas aprovechará el prestigioso torneo galo (en los años 80 lo jugaban los primeros espadas del ránking mundial como Seve Ballesteros, Nick Faldo y Greg Norman) para tomar buena nota del escenario que a finales de septiembre enfrentará al viejo y nuevo continente.

«Estoy encantado de ver el campo y poder analizarlo. No es como una Ryder Cup o una President's Cup en los Estados Unidos, donde podemos aparecer y jugar cuando queramos. Espero obtener buenas vibraciones y aprender algunas cosas. Siempre es bueno ayudar a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a nuestro equipo a prepararse», dijo Justin.

Será la primera vez que Thomas dispute la Rolex Series y la segunda en el Circuito Europeo

Thomas, nacido en Louiville, Kentucky, desbancó el mes pasado del trono mundial a su compatriota Dustin Johnson después de que el primero acabara undécimo y el segundo décimo séptimo en el torneo del PGA The Players. Se convirtió así en el vigésimo primer jugador en coronarse como el número uno mundial desde que comenzó el ránking del mundo en 1986. Thomas conquistó su primer major en el PGA Championship de 2017, tras imponerse con dos golpes de ventaja. Además, sumó un total de cinco triunfos las temporada pasada y se proclamó campeón de la FedEX Cup. El jugador norteamericano ha mantenido el buen estado de forma durante la presente temporada, en la que ya ha ganado dos títulos en el Circuito Americano: CJ Cup y Honda Classic. También fue segundo en el Campeonato WGC-México y cuarto en el WGC-Dell Technologies Match Play en marzo, antes de rubricar su mejor resultado en el Masters de Augusta al acabar dentro del 'top 20'.

Su participación en el Abierto de Francia tiene su morbo, ya que será la primera vez que el estadounidense dispute un torneo de la Rolex Series, a la par que será su segunda aparición en un evento regular del Circuito Europeo después de su debut en el Alfred Dunhill Links Championship en 2013.

Nuevos horizontes

«Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de ir y jugar en un evento del Circuito Europeo», dijo Thomas. «Es algo que no he hecho desde mi debut como profesional cuando fui a jugar a Dunhill Links. No estoy seguro de qué esperar, ya que nunca jugué un torneo de la Rolex Series, pero sé que son bastante nuevos en el European Tour, por lo que será muy divertido ser parte de ellos. Estoy seguro de que el campo va a ser tremendo, especialmente siendo la sede de la Ryder Cup. Será muy exigente», concluyó.