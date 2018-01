Jiménez: «Seguiré jugando mientras pueda ganar»

El malagueño Miguel Ángel Jiménez fue premiado como mejor golfista andaluz de los últimos treinta años en un acto celebrado el mes pasado en el Real Club Valderrama en la conmemoración del trigésimo aniversario de la revista Andalucía Golf. A lo largo de su exitosa trayectoria, Jiménez ha conseguido 21 victorias en el Circuito Europeo y cuatro en el Champions Tour de Estados Unidos, entre otros numerosos triunfos. El golfista, de 53 años y que ostenta el récord de jugador de mayor edad en ganar un torneo del Circuito Europeo, ha ganado cuatro ediciones de la Ryder Cup, dos como jugador y dos en calidad de vicecapitán del equipo europeo.

En su intervención tras recibir el premio, Jiménez recordó que fue también hace treinta años cuando inició su carrera en el Circuito Europeo y narró algunas anécdotas y recuerdos de su dilatada experiencia como profesional. Habló de su relación con Campbell y Cañizares, con los que compartió mesa durante la cena de gala, y también del campo de Valderrama, donde embocó un albatros en el famoso hoyo 17 durante un Volvo Masters, y donde protagonizó un emocionante 'play-off' con Tiger Woods en el Campeonato del Mundo American Express de 1999, que ganó el estadounidense: «Tengo el privilegio de llevar treinta años en el Circuito Europeo, donde he tenido el honor de haber jugado con jugadores que ya no están con nosotros, como Arnold Palmer o Severiano, y con otros grandes que sí están como Jack Nicklaus o Gary Player; he visto pasar tres generaciones distintas: con Tiger, con Rory, con Mickelson y con cantidad de jugadores».

«Estoy haciendo lo que me gusta en la vida y vivo de ello, y seguiré jugando al golf mientras yo vea que puedo ser ganador, porque lo que me motiva es ganar. Lo bonito de la competición es no solamente el deporte en sí, sino ganar», afirmó Jiménez, que fue premiado junto a la jefa de Prensa del Circuito Europeo en España, María Acacia López-Bachiller, la Consejería de Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía, la empresa pública de aguas Acosol y el campo de Valderrama.